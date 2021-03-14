أخبار اليمن : تحذير صحي.. هذه المشروبات تهدد صحة أطفالكم

تحذير صحي.. هذه المشروبات تهدد صحة أطفالكمقال مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين.. نظراً لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة.. وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.

وأضاف المركز أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ملليغرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم. أي أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوغراماً، لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد عن 120 ملليغراماً في اليوم.

وكانت نتائج دراسة سابقة نشرت في المجلة العلمية (Journal of Hematology) قد كشفت أن تناول الكثير من المشروبات السكرية قد يرفع من خطر الإصابة بأمراض الكبد بشكل كبير.

حيث وجد الباحثون أن الأطفال والمراهقين الذين تناولوا كميات كبيرة من سكر الفركتوز (Fructose) المتواجد في المشروبات السكرية.. كانوا عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني الالتهابي غير الكحولي (Nonalcoholic steatohepatitis) أكثر من غيرهم.

وأكد الباحثون على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بتناول كميات عالية من المشروبات السكرية بأنواعها المختلفة.*وكالات

