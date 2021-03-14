صلاح ولاعبو ليفربول بغرفة الملابس.. مشهد غريب لا يعرفه أحد

كشف موقع "ليفربول إيكو" عن كواليس من داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بـ"الريدز"، بعد استبدال المدير الفني للنادي يورغن كلوب لمحمد صلاح في اللقاء أمام تشلسي، وبعد التغريدة الغامضة لوكيل أعمال النجم المصري.
وأثارت تغريدة "غامضة" لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التكهنات مجددا حول مستقبل المصري الدولي مع ليفربول.
وجاءت تغريدة عباس، بعد اللقاء الذي جمع ليفربول وتشلسي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استبدل كلوب، صلاح، بعد ربع ساعة فقط من بداية الشوط الثاني.
وبدت معالم الاستغراب والغضب على صلاح، ثم التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.
وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ"نقطة" فقط.
وبحسب "ليفربول إيكو"، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة تبديل الملابس بعد أيام من تغريدة وكيله، كما أطلقوا عليه بعض النكات، بينما طالبه عدد من زملائه بإيضاح المقصود من وراء التغريدة.
وتحيط الشكوك بمستقبل صلاح مع ليفربول، حتى قبل مباراة تشلسي، إذ سبق أن رفض استبعاد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة عملاقي إسبانيا، في حواره مع "آس" مضيفا: "لا أحد يدري ما قد يحدث في المستقبل".
جدير بالذكر أن صلاح نجح هذا الموسم في تسجيل 25 هدفا في 39 مباراة خاضها مع ليفربول.
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