مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة للشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "عرب 48"، ظهر اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية عمدت إلى استفزاز الفلسطينيين لإبعادهم عن مسار الاقتحامات الجماعية للمستوطنين التي دعت إليها "جماعات الهيكل".

ونشرت القوات الإسرائيلية العشرات من عناصرها وقواتها الخاصة داخل وخارج ساحات المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين المستمرة، وفي المقابل واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 193 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية، ونظموا برفقة عشرات عناصر الشرطة، جولات استفزازية في ساحات الحرم التي انطلقت من باب المغاربة.

ووفرت الشرطة الإسرائيلية الحراسة اللازمة للمقتحمين الذين تجولوا في ساحات الحرم عبر مجموعات، حيث تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب المغاربة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن العديد من المستوطنين الذين تجولوا بشكل استفزازي في أسواق القدس القديمة، توجهوا قبالة أبواب الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وكشف تقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن 18 ألف مستوطن ما بين سياسي وعضو كنيست، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال العام 2020.