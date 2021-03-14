الاحتلال الاسرائيلى يصادق على مخططات استيطانية في بيت لحم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة “بيتار عيليتA”، وحوض (٣) وحوض (٤) في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي بلدة نحالين غربا، وحوض (٣) في منطقة واد أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا”.

وأوضح، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين إضافة إلى وحدات استيطانية.

وفي نفس السياق، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي زنوتا فايز خضيرات، بأن آليات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم بتجريف أراض لمواطنين من عائلة الطل شرق قرية زنوتا، لصالح المنطقة الصناعية التابعة لما يسمى “مجلس إقليم المستوطنات” بجنوب الخليل.