الاردن : توقيف الخشمان و4 آخرين على خلفية حادثة السلط

دوت الخليج :- اوقف مدعي عام عمان مدير مستشفى الحسين بالسلط عبدالرزاق الخشمان و3 اشخاص من مساعدية بالاضافة الى مسؤول التزويد بالاكسجين لمدة اسبوع على خلفية الحادثة الاليمة .

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