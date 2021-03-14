بالفيديو.. برق حارق يصعق 4 أشخاص في الهند

أصيب 4 أشخاص بجروح بالغة جراء صاعقة خلال جو عاصف في منطقة غوروغرام الواقعة إلى الجنوب الغربي من العاصمة الهندية نيودلهي.
والتقطت كاميرا لدائرة تلفزيونية مغلقة في حي "سيغنيتشر فيلا فاتيكا سيتي في غوروغرام، الصاعقة أثناء حدوثها، حيث شوهد الرجال الأربعة الذين كانوا يحاولون مدارة أنفسهم من الأمطار تحت شجرة، التي ضربها البرق.
وبحسب التسجيل الفيديوي، فقد وقعت الحادثة مساء أول أمس الجمعة، عندما كان الرجال الأربعة يقفون تحت شجرة في الحديقة بسبب الأمطار الغزيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن الشرطة قولها إن جميع المصابين يخضعون للعلاج في المستشفى مشيرة إلى أنهم خرجوا من دائرة الخطر.
وتم التعرف على الجرحى وهم شيفدوت ورام براساد ولالي وأنيل، وهم من العاملين في مجال الحدائق والبستنة في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "زي نيوز" الإخباري الهندي.
وأظهرت لقطات الفيديو لكاميرا الدائرة التلفزيونية المغلقة، التي تم التقاطها للحدث، كيف تم انقضت الصاعقة عليهم فجأة وسط الأمطار المصحوبة برعد وبرق مما أدى إلى إصابة جميع الرجال، حيث سقط ثلاثة منهم أولا، ثم سقط الرابع.
وهرع فريق من الشرطة إلى الموقع بعد وقت قصير من تلقي المعلومات حول الحادث.
وأدخل الرجال الأربعة إلى مستشفيين حيث تعرضوا لإصابات مختلفة وأخضعوا جميعا للعلاج، ومع ذلك فإن التحقيقات جارية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية.
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