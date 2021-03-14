جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى، أن خفض إيران لعمليات التفتيش وزيادة تخصيب اليورانيوم "أمر غير عادى"، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى لاستئناف عمليات تفتيش مكثفة لمنشآت إيران النووية.





وحذر جروسى من أن زيادة تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى ستقرب إيران من الاستخدام العسكرى، قائلا "نحتاج لعمليات تفتيش قوية لضمان عدم انحراف إيران لاستخدام اليورانيوم عسكريا". كما أكد أن تشغيل المزيد من المعدات يرفع قدرات إيران فى مجال التخصيب النووى. وتأتى تصريحات جروسى بشأن الحاجة إلى المزيد من عمليات التفتيش المكثفة، فى حين تدعو إيران إلى رفع جميع العقوبات الأمريكية للعودة إلى مستوى التزاماتها فى الاتفاق النووى، لكن الولايات المتحدة تقول إنها لن تمنح تنازلات حتى تعود طهران بالكامل إلى التزاماتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوكالة الذرية: زيادة تخصيب إيران لليورانيوم تقربها من الاستخدام العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.