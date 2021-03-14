جارديان: الموجة الثالثة لكورونا تجتاح أوروبا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية اليوم الأحد، أن الموجة الثالثة من تفشى "كوفيد-19" تتقدم حاليا بشكل سريع فى معظم أنحاء أوروبا، نتيجة لذلك شهدت العديد من الدول التى تعثرت بسبب حملات التطعيم البطيئة، ارتفاعا حادا فى معدلات العدوى وأعداد الحالات المصابة بكورونا.





وأوضحت الصحيفة، فى تقرير عبر موقعها الإلكترونى، أن معدل الإصابة فى الاتحاد الأوروبى وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير الماضى، مع إلقاء اللوم على انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على خلفية الزيادة الأخيرة.

وتستعد العديد من الدول الآن لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة فى الأيام القليلة المقبلة، على عكس المملكة المتحدة التى بدأت اتخاذ إجراءاتها ببطء متمثلة فى إغلاق المتاجر والمدارس وحظر ممارسة الرياضة فى ظل الموجة الحالية لتفشى كوفيد-19.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا سجلت أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة و 380 حالة وفاة أمس الأول الجمعة، وصرح رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى بأنه "بعد أكثر من عام على بدء حالة الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات، ذكرى ما حدث الربيع الماضى حية، وسنفعل كل شىء لمنع حدوثه مرة أخرى".

ومن المقرر أن يتم غدًا الإثنين، إغلاق معظم أنحاء إيطاليا ولن يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لأداء المهمات الأساسية، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر إلى جانب المطاعم.

وأضافت الجارديان أن السلطات الفرنسية أبلغت عن حالة قاتمة مماثلة حيث وصف وزير الصحة أوليفييه فيران الوضع فى منطقة باريس الكبرى بأنه متوتر ومثير للقلق، وكشف عن أن "كل 12 دقيقة ليلا ونهارا، يدخل فرنسى سرير العناية المركزة"، حيث فرض الرئيس الفرنسى ماكرون حظر تجول وقيود اجتماعية أخرى فى عدة مناطق، ويضغط عليه العديد من الأطباء الآن لفرض إغلاق وطنى على وجه السرعة.

كذلك الوضع فى ألمانيا التى سجلت 12 ألفا و674 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس السبت، مقارنة ب 3 آلاف و117 حالة عن الأسبوع الأسبق، الأمر المماثل فى بولندا التى سجلت أيضا 17 ألفا و 260 حالة خلال يوم الأربعاء الماضى والتى تعد النسبة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضى.