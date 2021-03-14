عاجل.. شرطى فرنسى يقتل شخصًا هاجمه بسكين فى باريس

جدة - نرمين السيد - ويأتى الحادث الثانى من نوعه فى فرنسا خلال الشهر الجارى، حيث وقعت محاولة هجوم مماثل بسكين فى مارسيليا جنوب فرنسا، يوم الجمعة 5 مارس، حيث كان المهاجم يحمل سيكينًا قرب مدرسة يهودية، وأثار سلوكه انتباه حراس أمن المدرسة.

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