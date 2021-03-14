ألمانيا: إصابة 12 شرطيًا فى احتجاجات ضد قيود كورونا شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، وقعت أعمال شغب، أمس السبت، إثر محاولة قوات الأمن تفريق المحتجين الذين تجاوز عددهم بضع مئات، احتشدوا فى شرق ألمانيا، مطالبين بإعادة فتح الحياة العامة.
وقررت قوات مكافحة الشغب الألمانية، التدخل بعد تحققها من عدم التزام المتظاهرين بقواعد التباعد الجسدى ووسائل الوقاية.
يذكر أن دريسدن هى عاصمة ولاية زاكسن، التى يصل معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيها إلى 105 حالات لكل 100 ألف نسمة أسبوعيًا، ما يفوق متوسط معدلات الإصابة فى باقى ولايات ألمانيا، وهو 79 حالة.
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