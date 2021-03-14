الاستعلام عن فضاء اولياء التلاميذ تسجيل كشف نقاط الفصل الدراسي الاول موقع الثروة

فضاء أولياء التلاميذ يعتبر فضاء أولياء التلاميذ من بين أكثر المنصات التي انتشرت بصورة واسعة في الآونة الأخيرة وذلك لما تقدمه من خدمات، نظرًا للرقمنة التي عرفتها شتى مجالات الحياة كان لابد من الإستفادة منها في وضع منصة إلكترونية تكون كوصلة بين المعلم وأولياء الأمور، بالإضافة إلى التقرب الذي منحه للوالدين تجاه معرفتهم بتفاصيل مسار الدراسي الخاص بأبنائهم، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم في الدولة الجزائرية تساهيل عديدة من خلال التطورات التي عملت عليها للإرتقاء بهذا الموقع الذي كان بدايته سنة 2018، وفي الآونة الأخيرة وخاصة في السنة الدراسية 2020 و 2021 أصبحا أكثر طلبًا نظرًا لظروف وباء كورونا المستجد، حيث يسمح موقع فضاء أولياء التلاميذ بمعرفة كل التفاصيل والنتائج وكذلك التواصل مع المعلمين وغيرها من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى.

مراحل التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

أولًا، الدخول عبر الرابط الخاص بالموقع الرسمي لفضاء أولياء التلاميذ هنا، في حالة كان التسجيل موجود فليس عليك كتابة غير الإسم وكلمة السر فقط.

ثانيًا، القيام بملأ المعلومات المطلوبة في الموقع من إسم ودرجة القرابة ومستوى المتمدرس.

ثالثًا، النقر على أيقونة التالي، فيظهر أمامك الصفحة الأساسية للموقع.

رابعًا، الضغط على أيقونة، نتائج أبنائي.

خامسًا، النقر على الفصل الدراسي المرغوب في معرفة نتائجه.

سادسًا، سوف تظهر أمامك كافة النتائج المتحصل عليها الطالب.

كما وأن لتسجيل في فضاء اولياء التلاميذ يجري الان من خلال الموقع الإلكتروني الموضح للجميع في أعلى المقالة موقع الثروة، ونرصد معكم الإعلان عن النتائج المنتظرة بعد خدمات الكود بارر يوم الحادي والعشرون من شهر مارس الجاري، كما أن الجميع من الطلاب الان قادر على التسجيل بعد الغاء خاصية البريد الإلكتروني، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.