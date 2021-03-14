نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج تصريح خروج للجمعية وقت الحظر في الكويت moci.shop للتسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التجارة الكويتية عن إطلاق نظام حجز موعد الجمعيات إلكترونياً عبر الإنترنت، وذلك لاستخراج اذن حجز للجمعية وكذلك حجز موعد الجمعيات خلال تلك الفترة، وبالتالي نستعرض لقرائنا رابط حجز موعد الجمعية بالكويت بعد أن كثرت عمليات البحث مؤخراً في الكويت عن طريقة حجز موعد الجمعيات وهذا ما نستعرضه لقرائنا، حيث أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تسجيل ما يقرب من 200.000 موعد منذ بداية إطلاق نظام حجز موعد الجمعيات وقد كانت نسبة الحضور في حدود 44% من المسجليين في المواعيد.

الخطوات التالية توضح تفصيلاً كيفية حجز موعد تسوف في الجمعية الكترونياً عبر الإنترنت، والحصول على باركود الحجز، في ظل هذه الإجراءات الاحترازية المشددة التي تجريها دولة الكويت لمواطنيها والمقيمين فيها، لأجل المحافظة على الصحة وذلك يتم من خلال موقع وزارة الترابط حجز موعد للجمعية في الكويت “moci.shop” للتسوقجارة والصناعة الكويتية، وذلك للحد من الاختلاط الذي قد يلحق الضرر جراء انتقال عدو الوباء المستجد.

حجز موعد جمعية

وزارة التجارة والصناعة الكويتية قررت استمرار تفعيل خدمة حجز موعد الجمعية حيث يتم حجز ما يقرب من 19 ألف موعد يومياً، وفقاً لإحصائيات الحجز التي تعلنها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، حيث تأتي عملية حجز موعد الجمعية كأحد الإجراءات الاحترازية المهمة، التي يجلب على الجميع اتباعها بدقة عالية، وبعناية كبيرة، حيث يأتي هذا في إطار المحافظة على الصحة العامة.

طريقة حجز موعد للجمعية بالكويت

فمن خلال هذا الموقع الذي نوضحه يمكن للمتسوقين الوصول إلى فروع التموين، المسالخ، أسواق الأسماك، الجمعيات التعاونية، فروع المطاعم والأسواق المركزية. و هذا للحفاظ على سيولة السلع و خاصة المواد الغذائية. كما يسمح هذا الموقع باختيار التاريخ والوقت المناسبين للتسوق ويسهل للمواطنين عملية الشراء من خلال تقسيم الأسواق، فيمكن ببساطة الشراء من كل سوق على حدة.

وجاء إجراء وقف التسوق وإغلاق الأسواق ضمن التدابير الوقائية الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد عن طريق الحد من التجمعات والحرص على تباعد المواطنين، يمكنكم حجز موعد الجمعية وبالتالي فإن هذا الإجراء سيقلل من الازدحام والاختلاط بين المواطنين ويقلل من الأوقات التي يقضيها الناس في الساحات والأماكن العامة.

حجز موعد الجمعيات

تم إضافة العشرات من الجمعيات بالكويت وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين من حجز موعد الجمعيات أثناء الحظر لعدد اكبر وتغطية مساحة كبيرة من الكويت، حيث يعمل نظام الحجز الإلكتروني الذي تم إطلاقه على تنظيم عملية الذهاب للجمعيات بغرض التسوق، وشراء المستلزمات المطلوبة، وهو يعمل على التقليل من الاختلاط بشكل كبير بين المواطنين والوافدين وخاصة في ظل هذه الإجراءات الاحترازية المشددة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنه يمكن للمواطنين والمغتربين استخدام الخدمة الإلكترونية لحجز مواعيد التسوق في الجمعيات وهذا قبل الذهاب لجمعية التسوق وشراء المستلزمات، حيث هناك المئات من الجمعيات التي تم تسجيلها بموقع وزارة التجارة والصناعة، وهذا حتى يسهل على المتقدم لاستخراج تصريح خروج من إيجاد الجمعية المناسبة له، في حين لا تزال تغطية باقي الجمعيات قائمة.

رابط حجز موعد الجمعيات التعاونية

الآن نستعرض لقرائنا رابط حجز موعد جمعية بعد إطلاق النظام التجريبي لحجز موعد الجمعية حيث يمكنكم الدخول الآن على رابط حجز موعد الجمعية “moci.shop” والبدء في اجراءات تسجيل الموعد، حيث تحرص الحكومة الكويتية على التقليل من الاختلاط خلال تلك الفترة الراهنة، حفاظاً على صحة المواطنين والوافدين بالكويت بالحد من الاختلاط والتزاحم.

خطوات حجز موعد الجمعيات في الكويت

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة وذلك بالدخول على رابط حجز موعد جمعية بالكويت وبكل سهولة نوضحها.

الدخول على رابط موقع حجز الجمعيات “moci.shop” واتباع باقي الخطوات.

تعبئة استمارة نظام حجز مواعيد التسوق الغذائي.

تعبئة البيانات المطلوبة.

اختيار سبب الحجز.

تحديد موعد الحجز المناسب.

تأكيد الموعد.

الاحتفاظ ببيانات الحجز والباركود الذي تظهره للجهات الأمنية للسماح لك بالخروج والدخول لمراكز التسوق.

اصبح الآن من السهل حجز موعد جميعة للتسوق في ظل هذه التدابير الاحترازية التي تسلكها حكومة الكويت، ولا يقتصر حجز موعد مسبق قبل الشروع في الخدمات على الجمعيات التعاونية، وانما شمل قطاعات مختلفة، ومن بينها حجز موعد هيئة المعلومات المدنية والعديد من الخدمات الآخرى، مثل خدمة حجز موعد المرور لاصدار التراخيص وغيرها.