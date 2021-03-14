نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت moci.shop في المقال التالي
يبحث العديد من المقيمين في الكويت عن رابط حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت، حيث تم فرض حظر التجول في جميع مدن الكويت ضمن مجموعة الاجرأت الاحترازية والصحية المشددة التي تفرضها الدولة علي المواطنين من أجل سلامة وصحة الجميع في ظل ظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويتم خلال فترة الحظر والتي تمتد من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا السماح للمواطنين بالخروج في حالة الضرورة القصوي فقط، دون السماح بأي تهاون في الإجراءات التي وضعتها الدولة، وتاتي عملية التسوق ضمن الإجراءات التي تقوم الدولة بتطبيقها، ونعرض لحضراتكم التفاصيل.
حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت
يمكن للمواطن الكويتي المقيم بالدولة أو الوافدين حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت عبر الرابط المخصص من قبل وزارة التجارة والصناعة الداخلية، التي تمنح للمتقدمين باركود مخصص لحملة للخروج للتسوق من المراكز التجارية، ولمنع التكدس يتم خروج شخص واحد فقط ويطلب من الشخص إبراز الباركود في المحال التجارية، وصلاحية الباركود تكون لمدة ساعتين فقط، ويتم الحجز بالبيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن عبر موقع الوزارة.
خطوات الحصول علي رابط حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت
أصبحت عملية خروج المواطن في الكويت لعملية التسوق الغذائي تتم بعدد من الشروط ومن أهمها حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت، والحصول علي باركود يتم الحصول علية لتحديد موعد التسوق ونعرض لحضراتكم خطوات الحجز
- قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة الداخلية
- قم بإدخال الإسم في خانة الإسم والبيانات الشخصية المطلوبة.
- أكتب رقم الهوية الشخصي في الخانة المخصصة لذلك.
- حدد الموعد الذي ترغب التسوق فية.
- إنتظر الإقرار بالحصول على موافقة علي طلبك.
- السعودية تبدأ فى تنفيذ إلغاء نظام الكفيل لتحسين العلاقة بين الوافد وصاحب العمل
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