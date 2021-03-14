ولي الأمر وطريقة الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الأول موقع tharwa

ولي الأمر وطريقة الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الأول من خلال حسابه على موقع tharwa الذي يتيح له التسجيل به والاطلاع على نتائج الأبناء من خلال عدة خطوات سوف نتعرف عليها وطريقة التسجيل على موقع فضاء التلاميذ الذي تم إنشاؤه خصيصا من أجل توفير نتائج الطلبة بطريقة إلكترونية للحفاظ على حياة الأبناء خلال هذه الفترة من انتشار فيروس كوفيد 19.

طريقة الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الأول

أطلقت وزارة التربية الوطنية الجزائرية وقع الثروة للكشف عن نقاط الفصل الأول بعد انتهاء الدراسة والامتحانات، حتى يتمكن ولي الأمر من الاستعلام عن معدلات ودرجات الطلبة وما تحصل عليه الأبناء ويمكن الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

أولا لابد من توافر حساب على موقع ثروة التعليمي ويتم كالتالي:

الدخول على موقع ثروة الإلكتروني.

الانتقال إلى تسجيل جديد وإدخال بيانات ولي الأمر ومنها:

الاسم أو البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة مرور مناسبة.

ثم الانتقال إلى بيانات الأبناء من خلال اختيار أبنائي المتمرسين.

ينتقل ولي الأمر إلى نتائج أبنائي للاستعلام عن كشف نقاط الابن بعد تحديد الصف الدراسي للطالب.

الضغط على عرض ومعرفة كشف النقاط الخاص بالابن.

متطلبات الاستعلام عن نتائج الفصل الأول

يتمكن ولي الأمر من خلال موقع ثروة الذي تم إطلاقه يوم الثامن من الشهر الحالي من اجل الاستعلام عن نتائج الأبناء يتمكن من معرفة كشف نقاط الطلبة عن طريق التالي:

أن يتوفر لولي الأمر حساب على موقع ثروة.

أن يتم إضافة بيانات الأبناء على موقع ثروة الذي تم اعتماده من قبل الوزارة.

الدخول من خلال حساب ولي الأمر للاستعلام عن المراحل المتوفرة ومنها المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

كشف نقاط الفصل الأول 2021

وفرت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر فضاء أولياء الأمور من خلال الخدمات على موقعها الإلكتروني والذي يقدم لهم طريقة الاستعلام عن نتائج الأبناء فور الإعلان عنها ويتم الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية كالتالي: