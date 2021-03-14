رابط حجز موعد التسوق الجمعية التعاونية في الكويت موقع وزارة التجارة والصناعة 2021

الفرصة متاحة الآن للمواطن الكويتي أو الوافدين حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت عبر موقع وزارة التجارة والصناعة 2021، حيث أنة في ظل الاجرأت المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من التكدس والازدحام بين المواطنين لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، يتم الخروج للتسوق الغذائي بعد حجز موعد مسبق للمواطن عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الداخلية في الكويت، ويتم إتباع كافة التعليمات المحددة والمعلن عنها للحفاظ علي صحة المواطنين، ونقدم لحضراتكم من خلال موقعنا رابط مباشر لحجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية وخطوات الحجز من الموقع.

رابط حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية

نتيجة فرض حظر التجول في الكويت بطريقة مشددة من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا، نجد بحث المواطنين والوافدين باستمرار عن رابط حجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت، لتسهيل عملية خروج المواطن لشراء المواد الغذائية في ظل هذة الاجرأت الاحترازية والصحية المشددة، ولتنظيم عملية خروج المواطنين ومنع التكدس الذي يؤدي الي إنتشار فيروس كورونا، يتم الحجز مسبقا قبل النزول للتسوق ويتم تحديد مدة التسوق لكل مواطن بحيث لا تزيد عن ساعتين، وكذلك نزول فرد واحد فقط للتسوق لمنع الازدحام والاختلاط بين المواطنين.

خطوات التسجيل لحجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت

نعرض لحضراتكم أهم الخطوات اللازمة للحصول علي موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت

قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة الرسمي، لحجز موعد التسوق من الجمعية التعاونية في الكويت.

أدخل رقم الهوية من الجهة الصحيحة في الخانة المخصصة لذلك.

سجل محل الإقامة والموعد المناسب للتسوق.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة.

أكتب الإسم المتقدم للحجز رباعي.

إضغط على أيقونة استخراج للحصول علي باركود.

إنتظر تحديد الموعد من الجهة الرسمية .