نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 وتحسين العلاقة التعاقدية في جميع المهن السعودية

نظام الكفالة الجديد بالسعودية 1442 الذي جاء لينهي الكثير من التعاقدات والقوانين الحازمة الخاصة بالعمالة الوافدة داخل المملكة العربية السعودية والذي ينهي نظام الكفالة القديم الذي كان يهدم حقوق العاملين في السعودية، فمن المقرر أن يبدأ التنفيذ بداية من اليوم الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام 2021 م، وفيما يلي سوف يتم توضيح أهم المعلومات حول هذا نظام الكفيل الجديد.

نظام الكفالة الجديد بالسعودية

دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم الأحد الموافق ليوم 14 مارس ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في جميع المهن السعودية وتطوير بيئة العمل والتي جاءت لتنهي نظام الكفالة الذي كان معمول لمدة 70 عاما .وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أبدأت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي ينص على تحسين وتنظيم العلاقة بين العامل والوافد وبين صاحب العمل، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ودون حاجة إلى إذن.

بعد إلغاء نظام الكفالة القديم والبدء في تطبيق نظام الكفيل الجديد بالسعودية اعتبارًا من الأحد 14 مارس 2021 م الموافق الأول من شهر شعبان لعام 1442 هـ، تم توضيح 3 من حقوق المهمة وبدائل النظام القديم وهي:

حق فالتنقل الوظيفي : حيث يكون العامل المقدرة على الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء عقده دون موافقة أ إذن صاحب العمل السابق ، مع بعض البنود الانتقال خلال مدة سريان العقد وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.

حيث يكون العامل المقدرة على الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء عقده دون موافقة أ إذن صاحب العمل السابق ، مع بعض البنود الانتقال خلال مدة سريان العقد وفق الشروط والضوابط المتفق عليها. حق في الخروج والعودة : حيث يكون العامل المقدرة على السفر إلى خارج حدود المملكة بحرية عبر تقديم طلب إلى جانب إخطار صاحب العمل بشكل إلكتروني.

حيث يكون العامل المقدرة على السفر إلى خارج حدود المملكة بحرية عبر تقديم طلب إلى جانب إخطار صاحب العمل بشكل إلكتروني. حق في الخروج النهائي : وهو الذي يسمح للعامل بالخروج خروجًا نهائيًا من المملكة بعد انتهاء مدة العقد دون الحصول على موافقة صاحب العمل ولكن يجب إخطاره إلكترونيًا فقط.

وهو الذي يسمح للعامل بالخروج خروجًا نهائيًا من المملكة بعد انتهاء مدة العقد دون الحصول على موافقة صاحب العمل ولكن يجب إخطاره إلكترونيًا فقط. وبعض البنود والعقود التي قائمة والمنتهية والحالات التي ليس لهم كفيل .