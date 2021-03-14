madrasati.sa تسجيل منصة مدرستي التعليمية 1442 للحضور الدراسي اليوم 14 اذار 2021 عبر توكلنا ومايكروسوفت

رابط منصة مدرستي التعليمية التي يبحث عنها كافة الطلاب والسادة اولياء الامور بشكل وصورة يومية نستعرضها الان مع حضراتكم للتسجيل حضور المدرسي داخل الفصول الافتراضية الموجودة داخل المنصة على مستوى جميع المراحل التعليمية السعودية

رابط منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية واحدة من المواقع التعليمية المفعلة فى فترات تطبيق حظر تواجد الطلاب داخل المدارس بقرار صادر عن وزير التعليم السعودي الذي أعلن عن تفعيل موقع مدرستي التعليمي لتصبح هي البوابة التعليمية الأولى التي بإمكان الطلاب استغلالها لمتابعة الدروس التعليمية يومياً وإتمام التعليم عن بعُد وتلبية احتياجات الطلاب التعليمية بأفضل شكل ممكن، ليصبح موقع مدرستي التعليمي واحدة من انجح المواقع التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية فى الاونة الاخيرة، حيث يومياً يتابع عدد كبير من الطلاب إتمام الدراسة من خلالها دون توقف حيث يعمل الموقع بالكامل بالتعاون مع برنامج مايكروسوفت وتطبيق توكلنا المساعدات على إنشاء الفصول الافتراضية المساهمة على تجميع الطلاب داخلها للتعليم عن بعُد وفهم الدروس من خلال عرض الحصص الدراسية التفاعلية التي يقدمها نخبة من كبار المعلمين والمعلمات، عليه نتابع ونستعرض طرق وخطوات التسجيل على الموقع بشكل وصورة الكترونية

خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية

بامكانكم الان اتمام تسجيل دخولك على موقع مدرستي التعليمية فور اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع مدرستي التعليمية

الدخول على أيقونة تسجيل دخول

إتمام اثبات حضوركم المدرسي من خلال تسجيل جميع جميع الايقونات المطلوبة للتسجيل

النقر على خانة تسجيل وبهذا تكون عملية التسجيل داخل مدرستي قد اكتملت بكل نجاح، علماً على أن الموقع يعمل حالياً لخدمة طلاب المرحلة الابتدائية الذي بدء منذ ساعة من الان عمليات تسجيل دخولهم وحضورهم داخل الحصص الافتراضية.

علماً على ان المنصة تعمل يومياً امام طلاب جميع المدن السعودية وذلك لتعليم طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم عن بعُد وحل الواجب واستخراج المعلومات باستخدام موقع مدرستي التعليمي المفعل امام جميع الطلاب للتعليم عن بعُد فى ظل الفترة الراهنة من تفشي الوباء وارتفاع حصيلات الاصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية

تتواصل عمليات البحث على جوجل بالتزايد حيال الالتحاق على موقع مدرستي التعليمي المفعل لطلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية لمساعدة الجميع على التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الراهنة الموجودة بالبلاد، حيث لايزال موقع مدرستي التعليمي يعمل على مدار الساعة لمساعدة جميع الطلاب على الوصول الى الحصص الافتراضية.