direct رابط madrasati office 365 منصة مدرستي التعليمية للدخول على الحصص الافتراضية اليوم 14-3-2021 جميع المراحل التعليمية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 يتابع حولها البحث الالاف الطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية كونها تعليمية تعمل على تمكين الطلاب من الوصول الى ابسط الطرق التعليمية لتعليم الطلاب عن بعُد بعد قرار المملكة المؤخر عن تعطيل الدوام الدراسي داخل المملكة نسبتاً لتفشي كوفد 19.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

موقع مدرستي التعليمي احدي المواقع التعليمية المفعلة من وزارة التعليم السعودية نسبتاً للظروف الجارية التي تحيط بالعالم نسبتاً لتفشي كوفيد 19، عليه يتابع عدد كبير من الطلاب نسبتاً لتفشي الوباء على الدخول على مدرستي واتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي جاءت على غرار انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن بعُد وذلك عقب تهديدات استمرارية تفشي وباء كورونا واغلاق معه جميع المدارس الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق الحصول على جميع المعلومات التعليمية الموجودة داخل منصة مدرستي فور اتمام التسجيل داخلها.

خطوات تسجيل دخول على منصة مدرستي

بامكانكم الان اتمام تسجيل دخولكم على موقع مدرستي التعليمي وذلك فور فتح الموقع بشكل إلكتروني فور الدخول على الرابط التالي “هنا” وإتمام الدخول على جميع الايقونات التعليمية الموجودة مثل خدمة الحضور الدراسي أو خدمة تسجيل دخول الطلاب على جميع الخدمات التعليمية التي ستجدونها نشطة على الموقع، كخدمة التواصل مع معلمي المملكة عبر خدمة التواصل المباشر مع المعلمين، أو خدمة حل الواجبات من خلال الدخول على أيقونة تقرير وغيرها من الايقونات التعليمية، علماً على أن المنصة تعمل بالمجان على مدار 24 ساعة داخل المملكة العربية السعودية، لذا نتابع و نستعرض مع حضراتكم طرق وخطوات التسجيل على الموقع بشكل يومي.

يتابع يومياً عدد كبير من الطلاب خطوات وطرق التسجيل على مدرستي وذلك للاستنفاع بما هو موجود عليها بكم وفير من المعلومات التعليمية التي بامكان الطلاب استغلالها على التعلم عن بعُد في ظل الفترة الراهنة من ازمة تفشي كوفيد 19، حيث يرغب يومياً الطلاب التسجيل على المنصة لحل الواجبات التعليمية الموجودة على المنصة وحل الواجب بابسط شكل وصورة ممكنة.

موقع مدرستي التعليمي مازال يعمل على راس الساعة لمساعدة جميع الطلاب على الحصول على الحصص التعليمية المطروحة امام الطلاب على راس الساعة والتي بامكان الطلاب استغلالها على الحصول على فرص التعلم عن بعُد، حيث يعمل عدد كبير من الطلاب على التعلم عن بعُد باستخدام هذا الموقع بشكل الكتروني وبشكل يومي، لذا سنتابع ونستعرض مع حضراتكم كافة الطرق الصحيحة للتسجيل على المنصة.