موعد مباراة الزمالك والترجي 16/3/2021 في اياب دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

نتابع معكم موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة ضمن منافسات ومباريات اياب الجولة الرابعة بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مباراة الزمالك القادمة وهذا بالإضافة إلي مباراة الاهلي وفيتا كلوب القادمة والتي تقام في ذات اليوم، تابعونا لمعرفة تفاصيل ميعاد ماتش الزمالك القادم وأيضا القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا في الجولة الحالية 2021.

موعد مباراة الزمالك والترجي

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية، وهذا يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس، وتبدأ المباراة في تمام الساعة:

7:00 م بتوقيت غرينيتش

8:00 م بتوقيت تونس

8:00 م بتوقيت الجزائر

8:00 م بتوقيت المعرب

9:00 م بتوقيت مصر

9:00 م بتوقيت السودان

10:00 م بتوقيت السعودية

11:00 م بتوقيت الإمارات

يحل نادي الترجي ضيفا ثقيلا علي الفارس الابيض يوم الثلاثاء القادم، حيث يستقبله صاحب الارض في استاد القاهرة الدولي.

يستعد مشجعي الزمالك لمتابعة مباراة اياب الجولة الرابعة لناديهم المفضل، حيث خسر الزمالك مباراة الذهاب بثلاثية لهدف واحد، لذا صار الزاما علي النادي الابيض الفوز في لقاءه القادم ضد الترجي حتي يتأهل للجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا

جدول ترتيب دوري ابطال افريقيا (الزمالك والترجي)

يأتي الزمالك المصري في المركز الثالث بالمجموعة د برصيد 2 نقاط فقط، أما نظيره الترجي فيحتل المركز الاول وفي جعبته 7 نقاط

الفريق فاز تعادل خسر له عليه لعب النقاط الترجي المركز الاول 2 1 0 6 3 3 7 الزمالك المركز الثالث 0 2 1 1 3 3 2

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية علي حقوق بث كافة مباريات دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي، ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد الترجي القادمة من خلال تنزيل تردد قناة بي ان سبورت 4 الجديد beIN SPORTS HD 4 والجدير بالذكر أنها نفس القناة الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب، قم بتنزيل تردد beIN SPORTS HD 4 لمتابعة اللقاء المرتقب.