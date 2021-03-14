رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول وطريقة إثبات الحضور

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المملكة العربية السعودية بشكل يومي عن رابط منصة مدرستي التعليمية من أجل بدء اليوم الدراسي الجديد، فقد أقرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن تبدأ الدراسة من خلال منصة مدرستي الالكترونية خلال هذه الفترة، حيث أنه قد تم بدء العام الدراسي 1442 من خلال منصة مدرستي واستمر الأمر إلى أنه قام الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، ثم بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي من خلال منصة مدرستي، لذا فإن منصة مدرستي الالكترونية قد اكتسبت أهمية كبرى لدى الطلاب والمعلمين وغيرهم من منسوبي التعليم، إذ أن كافة مايتعلق بالعملية التعليمية أصبح يتم من خلال منصة مدرستي والتي ساعدت الجميع بشكل كبير في استكمال أعمالهم ومهامهم الوظيفية بشكل طبيعي، ودون الحاجة للطرق التقليدية التي كانت تتم في الماضي.

ويدخل إلى منصة مدرستي بشكل يومي آلاف الطلبة والمعلمون في مختلف المراحل الدراسية من مختلف انحاء المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن تم الاعتماد بشكل كلي على التعليم عن بعد خلال هذه الآونة نظراً للظروف التي أجبرت وزارة التعليم على اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب انتشار وباء كورونا، وللحد من انتشاره، وللحفاظ على أرواح الطلاب وذويهم والمعلمين وذويهم، وغيرهم ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية.

منصة مدرستي

وقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستي التعليمية من أجل بدء العام الدراسي الحالي 1442 حيث أنه كانت في تلك الآونة هناك حظر تجوال في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، لذا فقد صدر قرار بإعتماد التعليم الالكتروني عن بعد من خلال منصة مدرستي الالكترونية، وهو الأمر الذي أصبح مستمراً حتى هذه الأيام، إذ أن التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية أصبح يلبي رغبات الجميع في استمرار الدراسة في مدارس المملكة العربية السعودية دون توقف، لكن يتم ذلك من خلال منصة مدرستي، والتي نجحت في تلبية إحتياجات الطلاب والمعلمين، كما أنها ساهمت في استمرار الدراسة دون توقف.

ومن المعلوم أن منصة مدرستي الالكترونية تتكامل مع برنامج مايكروسوفت تيمز الخاص بالاجتماعات من أجل أن يقوم المعلمون بإنشاء الفصول الافتراضية الخاصة بهم، ومن ثم إدخال الطلاب إلى هذه الفصول من أجل البدء في شرح المقررات الدراسية في مختلف المواد، ومن ثم القيام بالتفاعل بين المعلم والطلاب، وبين زملاء الفصل الواحد كما كان يحدث في الفصول العادية.

المنصة منصة مدرستي

ويتم إتاحة كافة الأنشطة المدرسية والتعليمية لكافة الطلاب، حيث يبدأ الطالب يومه الدراسي بأداء تحية العلم والتمارين الرياضية، ثم الدخول إلى الفصول الافتراضية التي يقوم بإنشائها المعلمون من أجل بدء شرح المقررات الدراسية، كما أنه يتمكن الطالب من أداء الواجبات الدراسية من خلال خدمة واجباتي التي تمكن الطلاب من حل الواجبات الدراسية، ويتم من خلال هذه الخدمة تحديد المستوى الخاص بالطالب، من خلال تصحيح الواجبات التي يتم نشرها عبر المنصة لكل طالب.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية من خلال زيارة موقع منصة مدرستي الالكتروني من خلال زيارة schools.madrasati.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة لكافة الطلاب والمعلمين.

منصة مدرستي إثبات حضور الطلاب

ومن أجل أن يقوم الطالب بإثبات الحضور من خلال منصة مدرستي الالكترونية فكل ماعليكم هو إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

يقوم الطالب بالضغط على الدرس الذي يقوم المعلم بشرحه.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة حضور من أجل إثبات حضوره للدرس الذي يقوم المعلم بشرحه.