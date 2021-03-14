توقيف الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط

دوت الخليج: - قالت معلومات ان النيابة العامة، مساء السبت، اوقفت الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق .

وكان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ، اعلن انه تقرر إيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومية.

وبين الخصاونة في ايجاز صحفي مساء السبت ،انه تمّت إقالة وزير الصحّة ومدير مستشفى السلط الحكومي على اثر الحادثة.