42 حالة وفاة جديدة بكورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 369 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 803 حالات حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 190ألفا و 280 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11256 حالة وفاة.
المصدر: (د ب أ)
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