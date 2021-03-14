أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهل سيتم صرف المساعدة المقطوعة رمضان 1442

صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 ينتظرها ألاف المواطنين السعوديين خلال تلك الفترة، فيتسائل الجميع عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وهل سيتم صرفها فى شهر رمضان المقبل أم لا، وما هي القيمة المالية للدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية وأسماء المستفيدين كل تلك التساؤلات وأكثر من ذلك سنقوم بالاجابه عنها وتوضحها من خلال هذ المقال.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى رد لها على أحدى التساؤلات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الوزارة قد أقتربت من الانتهاء من حصر الطلبات المقدمة إليها ودراستها، وسيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين وموعد صرف المساعدة المقطوعة فى القريب العاجل عبر صفحتها الرسمية، وأكدت على المواطنين ضرورة التحلي بالصبر وعدم تصديق الاشاعات التي يتم ترويجها عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، مؤكده أن صرف مساعدة الضمان الاجتماعي رمضان المقبل لم يتم تأكيده حتى تلك اللحظة.

الموارد البشرية تؤكد ضرورة تحديث البيانات للمستفيدين

وجهت وزارة الموارد البشرية نداء عاجل للمواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة لضرورة تحديث بياناتهم الخاصة، وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والأسر المستفيدة من المساعدة، بالاضافة لذلك أيضاً فتحديث البيانات سيعمل على تسهيل عملية إيداع الدعم فى حسابات المستفيدين بشكل أسرع، بالاضافة لرفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير آلية الصرف وتوفير الوقت والمجهود.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الانتقال لخدمة المساعة المقطوعة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على الاستعلام. سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمستفيد الآن.

خطوات التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442من هم المستفييدن من مساعدة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة هي برنامج حكومي مقدم من وزارة الموارد البشرية يهدف لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة التي تقع تحت خط الفقر، وهم من يتمثلون في:

أسر السجناء.

الأسر الفقيرة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

السيدة الأرملة التي فقدت زوجها.

السيدة المطلقة والتي تعيل أسرة بدون الأب.

لمن لا يملك دخل شهري ثابت.

لمن يقل دخلهم الشهري عن 2000 ريال سعودي.

لمن لا يملك سجل تجاري بأسمه.

لمن لا يملك عقار او محال تجاري بأسمه.

نتمنا أن نكون قدمنا لكم محتوي مفيد للقارئ خاص بالمساعدة المقطوعة وموعد صرفها وطريقة الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، والفئات المستحقه لها والتي سيتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهم عام 1442، في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي سنقوم بالرد عليها فوراً، وآرائكم حول تأخير صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة لهذا العام.