رقم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 1442 للأعمال الإنسانية والخيرية Zayed

رقم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان تزايدت معدلات البحث عن المؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية التي أنشأها زايد بن سلطان آل نهيان، وتلك المؤسسة لها دور واضح وفعال في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين داخل دول الإمارات وخارجا، وتسعى هذه المؤسسة للقضاء على الفقر والعوز ومحاولة التصدي لهما، كما تهدف لتوفير حياة كريمة للأشخاص أصحاب الدخول المحدودة والمنعدمة، ومن خلال موضوعنا هذا سوف تتحدث لإيضاح عن مؤسسة بن زايد التعاملات الإنسانية، تابعونا.

المؤسسة العامة للأعمال الخيرية والإنسانية

تم إنشاء تلك المؤسسة على يد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدولة الإمارات العربية، وتعمل تلك المؤسسة على مساعدة الأشخاص المحتاجين، وتم وضع رقم مجاني خاص بالمؤسسة حتى يتمكن الجميع التواصل معها، كما يحرص الشيخ محمد على توفير كافة الخدمات والموارد الخاصة بالمؤسسة لكافة الأشخاص المحتاجين، كما أنها يحاول ان شاء عدد من المشروعات الإنسانية تحت رعاية المؤسسة، وذلك حتى يتم الارتقاء بالدولة والقضاء على حالات الفقر نهائيًا، ويمكن للجميع من المواطنين والمواطنات الحصول على الدعم العلاجي والمساعدات الطبية التابعة للمؤسسة بشكل مجاني تمامًا.

رقم مؤسسة محمد بن زايد آل نهيان

يمكنكم الرسالة رسالة نصية على عنوان المؤسسة وهو (أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة- صندوق بريد ٤١٣٥٥)، كما يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني الموحد للمؤسسة والتواصل مع المؤسسة من خلال الطرق الآتية:

يمكنكم الاتصال برقم 0097126577577.

أو يمكن القيام بإرسال رسالة بريد إلكتروني على البريد الخاص بالمؤسسة وهو( Zayed [email protected] Zayed. Org. ae.

ومحتاج أيضا التواصل عبر الحساب الخاص بالمؤسسة على تويتر وهو( Zayed [email protected])، نتابع معكم من خلال موقعكم ثقفني تفاصيل المساعدات المالية التي تقدم من مؤسسة زايد في المملكة العربية السعودية.