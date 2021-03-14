الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية شمالى الضالع

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر عسكرى قوله، إن دفاعات الجيش الجوية أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس، وأنها إيرانية الصنع، وتطلق عليها ميليشيا الحوثى لقب "صماد 4"، وأن الجيش فجّرها قبل أن تصل لهدفها.

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