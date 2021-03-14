جدة - نرمين السيد - وقال مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إن الزلزال وقع فى منطقة فارياب جنوب محافظة كرمان عصر اليوم، وتم تحديد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 57.02 درجة شمالا، وخط طول 28.16 درجة شرقا، وعلى عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم يتسبب الزلزال فى وقوع خسائر بشرية أو مادية كونه وقع فى منطقة جبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.