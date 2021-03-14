عاجل .. الجيش الليبى يعلن القبض على قيادى داعشى بارز فى أوبارى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم الأحد، أنه تمكن من القبض على القيادى بتنظيم داعش الإرهابى، محمد ميلود المكنى بـ "أبو عمر"، وذلك فى عملية نوعية للجيش الليبى، صباح اليوم، على مدينة أوبارى بحى الشارب فى جنوب ليبيا.





وفى بيان للقوات المسلحة العربية الليبية، نشره اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى، عبر موقع "فيسبوك"، جاء أنه " فى تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الأحد، قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعمليه نوعية فى مدينة أوبارى حى الشارب ،حيث استهدفت القيادى بتنظيم داعش الإرهابى المدعو محمد ميلود محمد "المكنى أبوعمر" أحد أبرز قيادات تنظيم داعش فى سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة فى سنة 2015".

وأوضح بيان الجيش الليبى أن ميلود "قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته فى الهجوم على الهلال النفطى، وأصيب بطلق نارى فى البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقى العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه من الإصابة، وتلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت، وتربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش فى ليبيا أبومعاذ العراقى الذى قتل فى مدينة سبها، إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطنى الليبى فى شهر سبتمبر العام الماضى، وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والى تنظيم داعش فى شمال أفريقيا".

وأضاف البيان "عاد محمد ميلود إلى مدينة أوبارى إثر هزيمة التنظيم فى مدينة سرت، حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوبارى وقام بعمليات إرهابية منها: خطف أربع مهندسين ايطاليين فى سنة 2016 وطالب بفدية تقدر أربعة مليون يورو، مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقى القيمة المتفق عليها".

وتابع البيان "فى عام 2019 اجتمع مع مهدى دنقو أبو البركات فى مدينة أوبارى، ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقى، والتنسيق لعمليات عسكرية فى الجنوب الغربى، كما أن لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوى آمر تنظيم داعش فى مالى والنيجر".

واختتم بيان الجيش الليبى أنه "بفضل الله ثم بفضل جنود القيادة العامة البواسل، أصبح هذا الإرهابى الخطير فى قبضة القوات المسلحة العربية الليبية".