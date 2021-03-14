أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبية

جدة - نرمين السيد - غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبيبة معتادة ناجحة فى مدينة نيويورك، وذلك بعد 10 أيام من سفره إلى الولايات المتحدة.





وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الشيخ نواف الأحمد الصباح: "غادر الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى أوروبا فى زيارة خاصة"، وذلك بعد إجراء "الفحوصات الطبية المعتادة فى مدينة نيويورك وتكللت بالنجاح". وفى وقت سابق من الشهر الجارى، توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية معتادة. ​وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يوم 4 مارس، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

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