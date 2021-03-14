قروض لموظفي الشركات الغير معتمده من البنوك السعودية و كيفية الحصول علي القروض ، يمكن الحصول على قروض لموظفي الشركة غير المؤهلين من أماكن متعددة (خاصة البنوك) ، لأن العديد من البنوك توفر الآن أنظمة قروض لموظفي الشركة غير المؤهلين لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء وتوفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لهم ، ولكن في من أجل استخدام هذا القرض ، يجب علي العميل تواجد بعض الشروط التي سنشرحها لك بالتفصيل اليوم والفوائد والمميزات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من هذه القروض.

هناك بعض الموظفين في بعض الجهات المعينة يريدون الحصول علي قروض وتمويلات شخصية من البنوك ولكن يجدوا ان هذه الأماكن التي يعملون بها غير معتمدة لإدارة البنك لكي يأخذوا منهم قروض و من هذا المقال سنتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة لحصولهم علي قروض للأشخاص الذين يعملون في شركات غير معتمدة و سنتحدث عن الشروط والمزايا وكيفية الحصول علي القرض.

اتفقت جميع البنوك في المملكة العربية السعودية على شروط ثابتة معينة يجب توفيرها للأشخاص العاملين في الشركات غير المعتمدة الراغبين في الحصول على قروض من هذه البنوك ، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

يجب أن يكون العملاء الذين يرغبون في الحصول على قروض من حملة الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل راتب العميل عن 8000 ريال سعودي لموظفي الشركة.

ينضم العميل إلى الشركة عند التقدم بطلب للحصول على قرض ويعمل في شركته لمدة ستة أشهر على الأقل أن يكون العميل مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية.

لا يحتوي السجل الائتماني للعميل على أي متأخرات أو تخلف عن السداد.

نظام يستلم رواتب العملاء من خلال كشوف المرتبات.

لا ينبغي أن تكون الأنشطة التجارية للشركة منخرطة حصريًا في أعمال المقاولات. العميل غير ملزم بضمان تحويل الأجور.

مميزات القروض لموظفي الشركات الغير معتمدة

للقروض الممنوحة لموظفي الشركات غير المعتمدة مزايا عديدة ، من أبرزها ما يلي:

منح العملاء أعلى مبلغ تمويل ممكن.

النسبة المئوية للأرباح التي يحققها العملاء تنافسية.

يتمتع العملاء بفترة سداد عالية نسبيًا تصل إلى 5 سنوات.

يقدم هذا النوع من القروض خدمات لموظفي الشركات غير المعتمدة في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

في هذا النوع من القروض ، لا تحتاج الشركة إلى موافقة مؤسسات التمويل الخاصة مثل البنوك.

يمكن للشركات غير المعتمدة تقديم شهادات لوكالات التمويل والاستفادة من خدماتها.

في حالة وفاة العميل أو تعطيله بشكل دائم ، يمكن التنازل عن سداد القرض.

قبل البدء في عملية الحصول على قروض لموظفي الشركات غير المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، يجب تقديم بعض المستندات والمستندات للمؤسسة الممولة للموافقة على منح القروض ، وهذه المستندات هي كما يلي:

يظهر جدول الرواتب في التأمينات الاجتماعية. تأكد من أن السجل الائتماني للمقترض لا يحتوي على أي افتراضات سابقة أو حالية. قد يكون من الضروري تقديم نسخة من السجل التجاري أو خطاب تعريف يوضح رأس مال الشركة.