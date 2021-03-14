أهم الخدمات التي تقدمها منصة قوى qiwa.sa

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات عبر منصة قوى، للتمكين وتحسين الأداء الوظيفي، لكل أصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية، إمكانية تحليل وضع منشآتهم، وكشف المؤشرات الاستباقية وغيرها من الأمور التي تساعد على “تحسين أداء المنشآت، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإضافة “ذكاء الأعمال”، ضمن الخِدْمَات التي تقدم، لتساهم في توسع أعمال المنشآت ورفع كفاءة الأعمال وتحسين الأداء. منصة قوى معلومات عن منصة قوى : أكثر من نصف مليون منشأة تستفيد من خِدْمَات المنصة.

تتيح المنصة إنجاز جميع الخِدْمَات المرتبطة بالعمل والموظفين بسهولة وأتمته كاملة.

تعمل على تعزيز التحول الرقمي ليسهل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارِب المستفيدين.

تتيح خدمة “إصدار شهادة السعودة”. خدمات منصة قوى تقدم منصة قوى العديد من الخدمات التي تختلف أهميتها من قطاع لآخر ومن منشأة لأخرى، وهي كالآتي: خدمة خِطَّة التوطين : تهدف لتوفير أداة تفاعلية لصاحب المنشأة لمتابعة سير تقدم منشأته في رفع التوطين.

: تهدف لتوفير أداة تفاعلية لصاحب المنشأة لمتابعة سير تقدم منشأته في رفع التوطين. خدمة المستشار الإلكتروني: تعرض عددا من المؤشرات الحيوية التي تهم صاحب المنشأة، وكذلك تقدم الخطوات اللازمة لتحسين وضع المنشأة وزيادة الوعي والمساعدة في رفع أداء المنشأة ومراجعة تقييمها بشكل آلي وتقديم النصائح والخيارات. خدمة مؤشرات العمل: تتيح للمنشآت الاطلاع على أداء المنشأة عن طريق قياس عدة معايير أهمها نسبة التوطين وتوطين النساء والموظفين ذوي الأجور المرتفعة ومتوسط أجور السعوديين ومتوسط الاستدامة الوظيفية

خدمة لوائح تنظيم العمل: تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية في المنشآت من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيا.

خدمة التقرير الشهري للمنشأة: تقدم تقريرا مفصلا لحالة المنشأة يُشارك مع أصحاب الأعمال حول أداء بيانات منشآتهم حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل شهريا عبر البريد الإلكتروني لأصحاب المنشآت لإطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة.

خدمة التوطين التفاعلية: تمكن أصحاب المنشآت من معرفة قرارات التوطين الخاصة بنطاق منشآتهم بشكل واضح. أهمية شهادة السعودة من منصة قوى يعد “إصدار شهادة السعودة” من أهم الخِدْمَات التي تقدمها منصة قوى، وذلك للأسباب الآتية، توضح وضع ومدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة وفقا لبرنامج نطاقات، تتيح التقديم على المناقصات الحكومية والحصول على المستخلصات المالية المشاريع. طريقة عمل بسكوت البرتقال الصحي الشهي بخطوات بسيطة بالمنزل الوسوم

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات عبر منصة قوى، للتمكين وتحسين الأداء الوظيفي، لكل أصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية، إمكانية تحليل وضع منشآتهم، وكشف المؤشرات الاستباقية وغيرها من الأمور التي تساعد على “تحسين أداء المنشآت، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإضافة “ذكاء الأعمال”، ضمن الخِدْمَات التي تقدم، لتساهم في توسع أعمال المنشآت ورفع كفاءة الأعمال وتحسين الأداء. منصة قوى معلومات عن منصة قوى : أكثر من نصف مليون منشأة تستفيد من خِدْمَات المنصة.

تتيح المنصة إنجاز جميع الخِدْمَات المرتبطة بالعمل والموظفين بسهولة وأتمته كاملة.

تعمل على تعزيز التحول الرقمي ليسهل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارِب المستفيدين.

تتيح خدمة “إصدار شهادة السعودة”. خدمات منصة قوى تقدم منصة قوى العديد من الخدمات التي تختلف أهميتها من قطاع لآخر ومن منشأة لأخرى، وهي كالآتي: خدمة خِطَّة التوطين : تهدف لتوفير أداة تفاعلية لصاحب المنشأة لمتابعة سير تقدم منشأته في رفع التوطين.

: تهدف لتوفير أداة تفاعلية لصاحب المنشأة لمتابعة سير تقدم منشأته في رفع التوطين. خدمة المستشار الإلكتروني: تعرض عددا من المؤشرات الحيوية التي تهم صاحب المنشأة، وكذلك تقدم الخطوات اللازمة لتحسين وضع المنشأة وزيادة الوعي والمساعدة في رفع أداء المنشأة ومراجعة تقييمها بشكل آلي وتقديم النصائح والخيارات. خدمة مؤشرات العمل: تتيح للمنشآت الاطلاع على أداء المنشأة عن طريق قياس عدة معايير أهمها نسبة التوطين وتوطين النساء والموظفين ذوي الأجور المرتفعة ومتوسط أجور السعوديين ومتوسط الاستدامة الوظيفية

خدمة لوائح تنظيم العمل: تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية في المنشآت من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيا.

خدمة التقرير الشهري للمنشأة: تقدم تقريرا مفصلا لحالة المنشأة يُشارك مع أصحاب الأعمال حول أداء بيانات منشآتهم حيث يتم إرسال تقرير تفاعلي شامل شهريا عبر البريد الإلكتروني لأصحاب المنشآت لإطلاعهم بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة.

خدمة التوطين التفاعلية: تمكن أصحاب المنشآت من معرفة قرارات التوطين الخاصة بنطاق منشآتهم بشكل واضح. أهمية شهادة السعودة من منصة قوى يعد “إصدار شهادة السعودة” من أهم الخِدْمَات التي تقدمها منصة قوى، وذلك للأسباب الآتية، توضح وضع ومدى تحقيق المنشأة لنسب التوطين المطلوبة وفقا لبرنامج نطاقات، تتيح التقديم على المناقصات الحكومية والحصول على المستخلصات المالية المشاريع. طريقة عمل بسكوت البرتقال الصحي الشهي بخطوات بسيطة بالمنزل

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