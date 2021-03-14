قرض بالتقسيط على 30 سنة تصل قيمة 5 مليون ريال من بنك البلاد

قرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فيوفر بنك البلاد بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية وبالاشتراك مع وزارة الإسكان قرض لشراء وحدة سكنية لم تكتمل الإنشاء وهذا التمويل من خلاله يستطيع العميل الحصول على بيت الأحلام أثناء مرحلة البناء وهذا التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

قرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد

تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من بنك البلاد بالاشتراك مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية وهو تمويل به العديد من المزايا وهو ما سوف نتعرف عليه

تمويل شراء وحدة سكنية لدى بنك البلاد يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية يتميز قرض شراء وحدة سكنية غير منتهية الإنشاء بأن قيمة القرض تصل إلى 5 مليون ريال سعودي يتميز تمويل شراء الوحدة السكنية تحت الإنشاء بأن فترة التمويل تصل حتى 30 سنة يستفيد العملاء من برنامج دعم الحكومة السعودية لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يتميز هذا التمويل بأنه يتم عرض الوحدات بأسعار ليست عالية في مشروعات البيع على الخارطة يتم استقطاع من الدخل الشهري يصل إلى 65% يتميز بكفاءة العمل واعطاء ضمانات على تنفيذ الوحدات

شروط الحصول على التمويل لدى بنك البلاد

فقد حدد بنك البلاد شروط لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل شراء وحدات سكنية غير مكتملة الإنشاء وهي

يشترط أن يكون طالب الحصول على التمويل فاتح حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة

21 سنه يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن ذلك

يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي

لابد أن يقوم المتقدم بنقل راتبه لدى بنك البلاد

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام وقت انتهاء فترة التمويل

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد

لابد أن يكون العقار من أحد العقارات لدى المشروعات المعتمدة لدى وزارة الإسكان

تقديم صورة من الهوية الوطنية

تقديم صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري بالمملكة

ولمعرفة المزيد من الأوراق المطلوبة يرجى الدخول على رابط التمويل لدى بنك البلاد

إجازات الموظفين في السعودية 1442

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل من بنك البلاد