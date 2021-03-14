قرض بالتقسيط على 30 سنة تصل قيمة 5 مليون ريال من بنك البلاد

قرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فيوفر بنك البلاد بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية وبالاشتراك مع وزارة الإسكان قرض لشراء وحدة سكنية لم تكتمل الإنشاء وهذا التمويل من خلاله يستطيع العميل الحصول على بيت الأحلام أثناء مرحلة البناء وهذا التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعوديةقرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد
تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من بنك البلاد بالاشتراك مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية وهو تمويل به العديد من المزايا وهو ما سوف نتعرف عليه
- تمويل شراء وحدة سكنية لدى بنك البلاد يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية
- يتميز قرض شراء وحدة سكنية غير منتهية الإنشاء بأن قيمة القرض تصل إلى 5 مليون ريال سعودي
- يتميز تمويل شراء الوحدة السكنية تحت الإنشاء بأن فترة التمويل تصل حتى 30 سنة
- يستفيد العملاء من برنامج دعم الحكومة السعودية لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية
- يتميز هذا التمويل بأنه يتم عرض الوحدات بأسعار ليست عالية في مشروعات البيع على الخارطة
- يتم استقطاع من الدخل الشهري يصل إلى 65%
- يتميز بكفاءة العمل واعطاء ضمانات على تنفيذ الوحدات
فقد حدد بنك البلاد شروط لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل شراء وحدات سكنية غير مكتملة الإنشاء وهي
- يشترط أن يكون طالب الحصول على التمويل فاتح حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة
- 21 سنه يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن ذلك
- يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي
- لابد أن يقوم المتقدم بنقل راتبه لدى بنك البلاد
- يشترط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام وقت انتهاء فترة التمويل
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل في الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد
- لابد أن يكون العقار من أحد العقارات لدى المشروعات المعتمدة لدى وزارة الإسكان
- تقديم صورة من الهوية الوطنية
- تقديم صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري بالمملكة
- ولمعرفة المزيد من الأوراق المطلوبة يرجى الدخول على رابط التمويل لدى بنك البلاد
- إجازات الموظفين في السعودية 1442
الوسوم
قرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فيوفر بنك البلاد بالاشتراك مع صندوق التنمية العقارية وبالاشتراك مع وزارة الإسكان قرض لشراء وحدة سكنية لم تكتمل الإنشاء وهذا التمويل من خلاله يستطيع العميل الحصول على بيت الأحلام أثناء مرحلة البناء وهذا التمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعوديةقرض بالتقسيط على 30 سنة من بنك البلاد
تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من بنك البلاد بالاشتراك مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية وهو تمويل به العديد من المزايا وهو ما سوف نتعرف عليه
- تمويل شراء وحدة سكنية لدى بنك البلاد يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية
- يتميز قرض شراء وحدة سكنية غير منتهية الإنشاء بأن قيمة القرض تصل إلى 5 مليون ريال سعودي
- يتميز تمويل شراء الوحدة السكنية تحت الإنشاء بأن فترة التمويل تصل حتى 30 سنة
- يستفيد العملاء من برنامج دعم الحكومة السعودية لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية
- يتميز هذا التمويل بأنه يتم عرض الوحدات بأسعار ليست عالية في مشروعات البيع على الخارطة
- يتم استقطاع من الدخل الشهري يصل إلى 65%
- يتميز بكفاءة العمل واعطاء ضمانات على تنفيذ الوحدات
فقد حدد بنك البلاد شروط لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل شراء وحدات سكنية غير مكتملة الإنشاء وهي
- يشترط أن يكون طالب الحصول على التمويل فاتح حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة
- 21 سنه يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن ذلك
- يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي
- لابد أن يقوم المتقدم بنقل راتبه لدى بنك البلاد
- يشترط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام وقت انتهاء فترة التمويل
- يشترط أن يكون المتقدم يعمل في الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد
- لابد أن يكون العقار من أحد العقارات لدى المشروعات المعتمدة لدى وزارة الإسكان
- تقديم صورة من الهوية الوطنية
- تقديم صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري بالمملكة
- ولمعرفة المزيد من الأوراق المطلوبة يرجى الدخول على رابط التمويل لدى بنك البلاد
- إجازات الموظفين في السعودية 1442
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