حالات إيقاف معاش المستفيد عبر مؤسسة التقاعد ومنصة ميثاق

تزداد عمليات البحث حول المؤسسة العامة للتقاعد خاصة بعد الإعلان عن حالات إيقاف المعاش، فقد أعلنت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الحالات المستحقة معاش التقاعد و نوضحها من خلال هذا المقال، حيث يستمر صرف دعم المعاش في الموعد المحدد له من قبل المؤسسة وفقاً لآخر أوامر تم صدورها من قبل الملك السعودي بعد توحيد موعد الصرف في المملكة العربية السعودية حسب التقويم الميلادي، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني الحالات التي يتم فيها إيقاف معاش المستفيد، وموعد صرف معاشات التقاعد ورابط الاستعلام من خلال رابط المؤسسة العامة للتقاعد.

حالات إيقاف معاش المستفيد:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر صفحتها الحالات التي يتم إيقاف المعاش فيها وفقاً لنظام التقاعد الجديد بعد التعديلات الأخيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ونوضح من خلال هذا المقال هذه الحالات:

انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين

بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة

الوفاة

زواج إحدى المستفيدات

تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة

التحاق أحد المستفيدين باحدى الوظائف الحكومية

صرف معاش التقاعد للمستحقين شهر مارس:

ينتظر العديد من الأشخاص المستحقين موعد صرف معاش التقاعد التي اقترب موعد الإيداع الخاص بشهر مارس في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، ويتم الصرف في الموعد المحدد له من كل شهر ميلادي الموافق 25، ويتم تغيير الموعد في حالة وافق موعد الصرف يوم أجازة رسمية، ويتبقى على موعد الصرف والإيداع في الحسابات البنكية 10 أيام.

منصة ميثاق وخدمات المشتركين:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن منصة ميثاق عبر صفحتها عبر تويتر وخدمات المشتركين التي تسهل على المستفيدين الاستفادة من الخدمات للجهات الحكومية، وكان شعار هذه المنصة عهد والتزام وموثوقية، فقد تم تدشين هذه المنصة لتحقيق عدداً من الأهداف وأهمها احتساب دقيق لمدد خدمة موظفي القطاع العام، وتوريد الحسميات التقاعدية عن مدد الخدمة، ضمان حصول موظف القطاع العام على المعاش التقاعدي كاملاً.

منصة ميثاق وخدمات المشتركين

الإطلاع على بيانات الاشتراك

الاعتراض على بيانات الاشتراك

الاستعلام عن مشترك

تحديث بيانات التواصل

الخدمات الإلكترونية الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من معاش التقاعد شهر فبراير لهذا العام 2021 أكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية مصدره و 24 ألف شخص قام بتحميل التطبيق، وعدد المسجلين الجدد تجاوز 11.5 ألف مستفيد.