رابط حجز موعد جمعية الكويت التعاونية moic.shop برقم الهوية للعام 2021

رابط حجز موعد جمعية الكويت التعاونية برقم الهوية والإقامة للعام 2021، وفرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمة التسوق الإلكتروني كنوع من أنواع الإجراءات الإحترازية المُتَخذة داخل الجمهورية الكويتية بهدف الحد من التجمعات الكبرى، وخاصةً بعد قرار تطبيق الحظر الجزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا وذلك حسب التوقيت الكويتي، وهذا مسموح لجميع المقيمين على الأراضي الكويتية.

موعد حجز الجمعية الكويتية التعاوينة

لقد وضعت وزارة التجارة والصناعة رابط من خلاله يستطع مواطني الكويت تحديد موعد من أجل التسوق الغذائي في جميع منافذ الجمعيات التعاوينة الاستهلاكية وكذلك المولات التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية الكويتية بكامل أنحائها وذلك خلال فترة الحظر الجزئي بالكويت، كما يمكن لمواطني الكويت الحصول على باركود يَسمح به الدخول إلى منافذ الجمعيات وشراء جميع مستلزماته دون مواجهة أي من معوقات تعوق التسوق.

خطوات الحصول على حجز موعد الجمعية التعاوينة الكويتية برقم الهوية 2021

نجد هنا عدد كبير من مواطني ومقيمي الجمهورية الكويتية يتسائلون عن كيفية حجز موعد الجمعية التعاوينة الكويتية وما هو رابط الحجز وهنا نرصد لحضرتكم الخطوات التي يلزم على المواطنين اتباعها للحصول على موعد الحجز وهي كالاتي:

الولوج على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة والصناعة الكويتية

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية

الضغط على خانة تحديد موعد لزيارة الجمعية التعاونية

تسجيل رقم الهوية أو رقم الاقامة للطلب مع تسجيل اسم الطالب بالصيغة الرباعية

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للمتسوق

اختيار أيقونة التسوق وقت الحظر من خانة فترة الحجز

اختيار جهة التسويق

ثم الضغط على خانة استخراج موعد والقيام بتحديد الموعد والتاريخ

والضغط على خانة تأكيد الطلب ثم الانتظار

وهنا تتم الجهات المعنية بالتأكيد على موعد الزيارة ويلزم على التسوق الالتزام بتلك الموعد وعدم التخلف عنه.

ولقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة إتباع المواطنين الخطوات السابقة من أجل الحصول على الباركود الخاص بالتسويق خلال الفترة المقبلة، كما أكدت على ضرورة التوجه إلى أقرب فرع من نوافذ الجمعيات التعاونية أو الاستهلاكية لشراء جميع إحتياجاتهم ومستلزماتهم من المواد الغذائية.