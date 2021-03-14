تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر بالسجل المدني 1442 تسجيل الطلاب واستعلام النتائج

ننشر رابط تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر لاستخراج شهادات الطلاب noorresults المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1441-1442هـ، حيث يتيح نظام نور المركزي أمام أولياء الأمور إمكانية الدخول إلى الحساب الشخصي بالنظام التعليمي الأول بالمملكة عن طريق تعبئة بيانات المستفيد من خدمات نور التعليمية الإلكترونية.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد المقبل 1443هـ، ومن يرغب في التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعميم الرسمي (أعمار الطلاب – فترات التسجيل – شروط التسجيل للطلاب والطالبات) يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية طريقة وخطوات الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي 1442، حيث جاء في بيانها أن نظام نور بالهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط يستطيع من خلاله ولي الأمر الحصول على نتائج الطلاب بصورة يسيرة من خلال تعبئة رقم الهوية أو رقم السجل المدني ثم رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

ومن ثم النقر على “ابحث”، وستصلك رسالة تحقق على الهاتف الجوال المُسجل لدى النظام، قم بإدخالها وسيتم عرض نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول مباشرةً عبر موقع نور بالهوية فقط، ولكن ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتيجة طالب من موقع نظام نور تسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق “بيانات الولي الأمر الشخصية”.

وهنا نود التوضيح بأن خطوات استخراج نتائج الطلاب من نظام نور المركزي تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى: دخول نظام نور المركزي من حساب ولي الأمر بتعبئة البيانات (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق) ثم “تسجيل الدخول”، وفي حال نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم، يمكنكم معرفة طريقة إعادة الضبط مرة أخرى من خلال الفيديو المرفق أعلاه.

الخطوة الثانية: الدخول إلى التقارير من القائمة الرئيسية.

الخطوة الثالثة: النقر على كشوف الدرجات ثم اختيار “كشف درجات أعمال السنة”.

الخطوة الرابعة: قم بتحديد الفصل الدراسي الأول ثم النقر على أيقونة “ابحث”.

نظام نور إشعار الفترات للطلاب

وضعت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور المركزي للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442هـ، ووفق الخطة الزمنية المحددة من جانب الوزارة فمن المقرر أن يتم التالي:

اكتمال إدخال جميع معايير التقويم الفترة الثالثة للصف الأول والصف الثاني الابتدائي وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م، ويتم التنفيذ من جانب مسؤول التنفيذ “قائد المدرسة، وجهة المتابعة هي مكاتب التعليم الاختبارات والقبول.

اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس)، وبدء تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م، ويتم التنفيذ من جانب مسؤول التنفيذ “قائد المدرسة، وجهة المتابعة هي مكاتب التعليم الاختبارات والقبول.

تسجيل الطلاب السعوديين في نظام نور

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 عبر نظام نور المركزي أو مواعيد التسجيل في نظام نور للطلاب الجُدد المعلن عنها من جانب وزارة التعليم والواردة بالتعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور 1442، فمن المقرر أن تبدأ مرحلة التسجيل الثالثة وهي:

تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يتم بها مُفاضلة اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن صدور التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، حيث يتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa).

رابط دخول نظام نور بالهوية فقطاستخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الإطلاع على نتائج الطلاب أو استخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول بمراحل التعليم عام من خلال اتباع التالي:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

وبعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1442 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

خطوا ت استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات تتمثل في التالي:

الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب (schools.madrasati.sa) .

. الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها.

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها.

الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله.

الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها.

يمكنكم التعرف على طريقة استخراج النتائج أو الشهادات عن طريق منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

نظام نور برقم الهوية 1442

هام: تم تفعيل نظام نور بالهوية الوطنية فقط الآن، ويمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

آلية توزيع الدرجات الجديدة المعتمدة في نظام نور 1442

تم الإعلان رسمياً من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام عن اعتماد آلية توزيع الدرجات للمرحلة الابتدائية اعتباراً من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي والمرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور المركزي، كما أعلنت عن إخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في موقع نظام نور noorresults لولي الأمر والطالب.

أما عن الآلية الجديدة لتوزيع درجات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

طريقة تحليل النتائج

يتم تحليل النتائج في نظام نور للطلاب والطالبات من حساب قائد المدرسة عن طريق اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

تعميم تسجيل الطلاب المستجدين في أول ابتدائي 1443

تم الإعلان عن صدور تعميم تنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس لعام 2021م بشكل رسمي من جانب الوزارة، وقد تم تحديد مواعيد التسجيل في نظام نور لولي الأمر وشروط قبول الطلاب والطالبات وأعمارهم.

وقد أكدت وزارة التعليم على ضرورة إبلاغ التعميم الصادر عنها لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

في ظل زيادة الاستفسارات حول موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق فقط أو رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر بالسجل المدني وبدون رقم سري الرسمي التابع لوزارة التعليم عام، فقد قمنا بتوفير الإجابة على هذا التساؤل عبر موقع ثقفني، ويمكنكم التعرف على طريقة وخطوات إعادة ضبط كلمة السر في حساب نظام نور الإلكتروني من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

رابط نظام نور بالهوية فقط 1442

يجب العلم أن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون كلمة السر لم يتم تفعيله وإطلاقه رسمياً من جانب وزارة التعليم حتى الآن، وسيتم توفير الرابط الرسمي لدخول نظام نور فور تفعيله وتدشينه بشكل رسمي عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، بينما يمكنكم الآن تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر والطالب من خلال الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام مع نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 31 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل فقط وبدون رقم سري لاستخراج الشهادات برقم الهوية فقط ورمز التحقق.