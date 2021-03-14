الاردن : 7 وفيات نتيجة حادثة السلط .. ولا وفيات جديدة

دوت الخليج :- اكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس انه ثبت ان سبب الوفيات السبعة في مستشفى السلط هو نقص الاكسجين .
واضاف عباس في تصريحات صحفية : ان عدد الوفيات 7 " 3 اناث و4 ذكور " وانه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بسب نقص الاكسجين .
وبين : انه تم تسليم الجثث لذويها ، ولم يستقبل المركز اي وفيات اخرى .
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