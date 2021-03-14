أخبار اليمن : الامانة. تركيب 1500 كشافة إنارة على امتداد شارع الستين

الامانة. تركيب 1500 كشافة إنارة على امتداد شارع الستين
تتواصل في أمانة العاصمة صنعاء ، اليوم الاثنين ، أعمال إنارة شارع الستين الجنوبي بالطاقة البديلة، ذلك في إطار مشروع الإنارة الذي ينفذه مكتب الأشغال بالعاصمة.
وفي السياق، أوضح مدير الإنارة بمكتب الأشغال المهندس ثائر سعيد أن الفرق الفنية الميدانية عملت على تركيب 450 كشافة إضاءة للأنفاق المتواجدة بطول شارع الستين، وتقاطع السبعين مع الستين، وإزالة الكشافات القديمة.
وأشار إلى أن العمل جاري لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف تركيب ألف و500 كشافة على امتداد شارع الستين الجنوبي والغربي وصولاً إلى جولة عمران.
وأكد المهندس سعيد، في تصريح نشرته وكالة سبأ الرسمية، على أهمية المشروع في إنارة شارع الستين وإنفاق الجسور بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتسهيل حركة السير.
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