مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال فى قصف حوثى لمدرسة غربى تعز

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن وكالة "رويترز"، أن جماعة الحوثى رفضت التعليق على قصف المدرسة غربى تعز.
وأعلنت ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة الماضية، رفضها المقترح الأمريكى الخاص بوقف إطلاق النار فى اليمن، حسبما أفادت قناة "العربية".
وكان المبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيموثى ليندركينج، قد كشف عن تقديم خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن للحوثيين، مشيرا إلى أنه دون وقف إطلاق النار سيدخل اليمن فى صراع وعدم استقرار كبيرين.
وقال ليندركينج، إن جماعة الحوثى تواصل تصعيدها العسكرى للسيطرة على مأرب، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
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