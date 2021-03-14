فيديو .. اعتقال امرأة سمراء فى بلجيكا يتسبب بإصابة 36 رجل شرطة

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال كريستيان بوبيرى قائد شرطة المدينة الواقعة فى شرق بلجيكا إن 36 شرطيا أصيبوا، واعتقل نحو 10 أشخاص.
وكان الدافع الواضح للعنف هو الاعتقال العلنى بالقوة لامرأة سمراء فى وقت سابق من الأسبوع فى ساحة بلاس سانت لامبرت بوسط المدينة.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن متاجر ومنافذ للوجبات السريعة تعرضت للهجوم، وتم نهب بعضها، بينما تعرضت الشرطة للرشق بالزجاجات وغيرها، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتم تداول لقطات لامرأة سمراء مثبتة على الأرض من قبل شرطيين اثنين أثناء اعتقالها بتهمة "التمرد" فى وسط لييج يوم الاثنين، مما أثار اتهامات بالعنصرية.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن المرأة قدمت شكوى رسمية بشأن عنف الشرطة، مشيرا إلى أن الأمر يخضع الآن للتحقيق، نافيا الاتهامات بالعنصرية.
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