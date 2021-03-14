انت الان تتابع تفاصيل خبر إعادة تشغيل قطار الحرمين يوم 31 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اكد مدير عام قطار الحرمين السريع لتشغيل والصيانة المهندس “ريان الحربي” إعادة تشغيل قطار الحرمين يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 عقب إنجاز مشروع تحويل المسار السككي البديل لربط 4 محطات بسرعة تصل إلى 300 كلم /الساعة .

وأضاف الحربي أنه متاح لكافة العملاء والراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع وللحجز والإصدار للتذاكر عبر الموقع الإلكتروني من الغد.

كما بين أن هناك خيارات متاحة للسداد أما عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة مدى البنكية أو غير خدمة السداد، وأن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مطار الملك عبد العزيز بجدة ، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وستنطلق الرحلات في مواعيد متنوعة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8.5 مساءً لتلبية احتياجات كافة المسافرين.

كما أوضح أنه خلال فترة إيقاف الرحلات جرى العمل على تنفيذ رحلات تجربية على مسار السكك الحديدية، للمحافظة على كفاءة العاملين في المحطات والقطارات، وأيضا لتأكد من جاهزيتهم عند إعادة التشغيل يوم 31 مارس، مؤكدا أنه عملية استئناف عودة القطار ستكون بكفاءة عالية ومهيأة لاستقبال الحجاج والمعتمرين في موسم الحج لهذا العام.

كما سيراعى في المحطات والقطارات تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المجتمعية والقطاعية المعتمدة مع استمرار التقييم.

ويذكر أن وزير النقل السعودي “صالح الجاسر” قد أعلن في 6 فبراير 2021 أن عملية الإصلاح في محطة قطار جدة، تسير بوتيرة متسارعة وأن محطة قطار الحرمين الرئيسية في جدة، ستكون جاهزة قبل حج هذا العام، وسيتم التشغيل الرحلات بين مكة المكرمة وجدة عبر محطة مطار الملك عبد الهزيز بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قبل شهر رمضان من العام 1442 هجري .

يعد قطار الحرمين أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي في الشرق الأوسط ، يصل بين مكة والمدينة مرورا بجدة، ومدينة الملك عبد الله لنقل الركاب براحة وأمان .

وفي 16 فبراير2021 ألغي مجلس الوزراء السعودي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3 ) وتاريخ 1386/1/22هجري اعتبارا ً من 1 إبريل 2021 ميلادي، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” محلها – بعد إلغائها – في أي عقود أو التزامات تعاقدية أو اتفاقيات، أو قرارات تتعلق بها وفقا لوكالة الأنباء واس الرسمية في المملكة .