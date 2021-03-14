طريقة تحميل واستخدام تطبيق واجباتي لحلول الواجبات

يبحث العديد من الطلاب عن حلول واجباتهم الدراسية، وذلك للتأكد من إجابات الواجبات التي يحلونها، أو حتى لشرح بعض الاسئلة الصعبة التي تواجههم أثناء الحل على الدرس، ويوفر تطبيق واجباتي كل هذا وأكثر وهذا بالنسبة للمناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية، تابعوا معنا للتعرف على المزيد حول تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية بداية من الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

طريقة تحميل تطبيق واجباتي على الهواتف

يمكنك تحميل تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية في كلا من هواتف الأندرويد والآيفون، ويمكنك تحميل تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية في الأندرويد عن طريق متجر بلاي Google Play، حيث يجب عليك كتابة اسم التطبيق “واجباتي” في خانة البحث ثم الضغط على بحث، وسيظهر لك تطبيق واجباتي في بداية صفحة النتائج لتقوم بتثبيته من خلالها.

أما بالنسبة لتحميل التطبيق بالنسبة لأجهزة الايفون والايباد من خلال متجر أبل Apple Store، حيث ستقوم بكتابة اسم التطبيق “واجباتي” في خانة البحث ثم الضغط على بحث ليظهر لك التطبيق في بداية النتائج، ثم تقوم بتحميل التطبيق بكل سهولة.

كما يمكنك الوصول لواجباتي عن طريق الكمبيوتر أو اللاب توب عن طريق الموقع الخاص بمنصة “واجباتي”، والتي يمكنك بكل بساطة البحث عنها في جوجل عن طريق كتابة “واجباتي لحلول المناهج الدراسية”، وسيظهر لك حينها موقع المنصة في بداية نتائج البحث ويمكنك حينها الدخول عليها.

معلومات عن تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية

تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية هو تطبيق مخصص لتوفير الحلول والشروحات للمناهج الدراسية بالمملكة، يمكن إضافة مناهج باقي دول الخليج بالمستقبل به، ويوفر تطبيق واجباتي حلولا لجميع المناهج الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وواجهة التطبيق سهلة وبسيطة وغير معقدة.

طريقة استخدام تطبيق واجباتي لحلول المناهج الدراسية

واجهة تطبيق واجباتي سهلة وبسيطة، ولكي تصل إلى حل الواجب الخاص بك، كل ما يجب عليك هو اختيار الصف الدراسي الخاص بك، ثم اختيار اسم المادة وبعدها تختار اسم الدرس والسؤال ورقم السؤال الذي تريد معرفة حله أو شرحه.