موعد صرف حافز لعام 2021 /1442 بالتاريخ الهجري والميلادي وأسهل طرق التسجيل في حافز

موعد صرف حافز لعام 2021 /1442 من الأمور التى يتساءل عليها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية حيث يعتبر برنامج حافز بمثابة دعم للشباب في الممكلة، وتكون طريقة التسجيل في حافز سهلة للغاية عبر الدخول على موقع حافز الإلكتروني ومتابعة البيانات المطلوبة حتى اكتمال التسجيل كما أن هناك فروق بين حافز صعوبة الحصول على عمل وحافز البحث عن عمل في القيمة والشروط للقبول ولكن موعد صرف حافز لعام 2021 /1442 بتاريخ ثابت.

موعد صرف حافز لعام 2021 /1442

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية موعد صرف حافز لعام 2021 /144 في اليوم الخامس من الشهر الميلادي من كل شهر بصفة دائمة، باستثناء حالات التزامن مع عطلة نهاية الأسبوع أي أن إذا وقع يوم 5 تاريخ صرف الراتب يوم السبت ، فسيتم صرف الراتب في يوم الأحد التالي، وكذلك في الإجازات الرسمية يصرف قبلها.

مواعيد صرف حافز بالتاريخ الهجري والميلادي

يمكنكم معرفة مواعيد صرف حافز بالتاريخ الهجري والميلادي المتبقية في السنة الجارية على النحو التالي:

موعد صرف الحافز شهر شعبان يوم الأثنين 23 من شعبان 1442 الموافق 5 أبريل 2021.

موعد صرف الحافز لشهر رمضان يوم الأربعاء 23 من شهر رمضان 1442 هـ الموافق 5 مايو 2021 م.

موعد صرف الحافز لشهر شوال يوم الأحد 25 شوال 1442 الموافق 6 يونيو 2021.

موعد صرف الحافز لشهر ذي القعدة يوم الاثنين 25 من شهر ذي القعدة 1442 هـ الموافق 5 يوليو 2021.

موعد صرف الحافز لشهر ذي الحجة هو يوم الخميس 26 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 5 أغسطس 2021 م.

قيمة دعم برنامج حافز

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم برنامج حافز للرجال والشباب شهريًا بقيمة المساعدة 2000 ريال سعودي.

الفرق بين حافز صعوبة الحصول على عمل وحافز البحث عن عمل

يشمل الشباب من 20 لـ 35 عام. يتم الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل. 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهر المبلغ المقدم للدعم. قيمة التخفيض للمخالفة 200 ريال سعودي.

الفئة العمرية أكبر من 20 لـ 60

يشمل المستفيدين من حافز البحث عمل وما هم أكبر سنًا

حافز البحث عن عملحافز صعبوبة البحث عن عمل

المبلغ المالي: من الشهر الأول حتى الرابع: 1500 ريال سعودي.

من الشهر الخامس حتى الثامن: 1250 ريال سعودي.

من الشهر التاسع حتى الشهر الثاني عشر 1000 ريال سعودي.

قيمة التخفيض تحدد بما يتناسب مع المخصص المالي.