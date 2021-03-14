رابط دخول منصة مدرستي للطلاب Madrasati.sa إثبات حضور الفصل الدراسي الثاني 1442

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي لكل الطلاب والمعلمين في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية كل المحافظات، والذي كانت قد أطلقته وزاره التربية والتعليم بالمملكة في بداية العام الدراسي الحالي في شهر سبتمبر، في إطار التقدم التكنولوجي الذي تتبناه الحكومة في المنظومة التعليمية، خاصه بعد انتشار فيروس كورونا ومن اجل حماية الطلاب والمعلمين.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

اصبح دخول الطلاب إلى منصة مدرستي التعليمية من اكثر الأشياء التي يحرص عليها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، من اجل الحصول على القسط الكافي من التعليم وشرح المناهج التعليمية في جميع المراحل ابتدائي ومتوسط وثانوي، ومنصة مدرستي منصة تعليمية مثاليه يمكن من خلالها الطالب أن يتواصل مباشره مع المعلم، من اجل شرح الدروس وأيضا الامتحانات وعمل الواجبات المدرسية، ويمكن للطالب عبر منصة مدرستي تحميل الدروس والكتب والفيديوهات الخاصة بالمنهج.

الطلاب يقوموا بدخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

ثم يقوم الطلاب بتشغيل تطبيق توكلنا عبر الموبايل أو جهاز الكمبيوترأو اللاب توب

ثم يقوم الطالب بعدها بدخول أيقونة تسمى حسابي

يستخدم بياناته للدخول إلى منصة مدرستي حيث يقوم بكتابه اسم المستخدم وكلمه السر

يستطيع الطالب الدخول عبر حساب مايكروسوفت

بعد الدخول إلى منصة مدرستي سيستخدم المنصة ويتمكن الاستفادة بالميزات التي قدمها منصة مدرستي والتواصل مع المعلمين والمعلمات في في المدرسة التابع لها

خطوات تسجيل دخول الطلاب إلي منصة مدرستيحل الواجبات عبر منصة مدرستي

استطاعت منصة مدرستي أن توفر المنهج من لجميع الطلاب حتى يستطيعوا استكمال الدراسة من خلال نظام التعليم عن بعد كما يمكن للطلاب أيضا عمل الواجبات الدراسية التي يطلبها منه من الملف وذلك عبر أيقونة الواجب الذي يقوم الطالب بالضغط عليها و يعرف ما هو الواجب الذي أرسله المعلم.