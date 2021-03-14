طريقة حل استبيان حافز من الأمور الضرورية حتى يتم الاستفادة من برنامج حافز في أسرع وقت فور التسجيل في حافز والتمتع بالخدمات التى يقدمها برنامج حافز للشباب في المملكة العربية السعودية لاسيما أن شروط حافز للتوظيف مناسبة للعديد ولكن طريقة حل استبيان حافز بإجابات نموذجية تساعد المستفيدين على إيجاد فرص العمل في السعودية بطريقة أسرع حيث يتم معرفة مهاراتهم للقائمين على حافز التوظيف باعتباره أكبر موقع خدمى للتوظيف في السعودية، ويدعم أبناء المملكة باستمرار.

هناك طريقة مثالية لحل أسئلة استبيان حافز بشكل صحيح والإجابة على الأسئلة بطريقة منظمة وإجابات نموذجية بما يساعد على رفع قدرات المتقمين بـ التسجيل في حافز لإيجاد وظيفة، ولعل أبرزها التالي:

متى جرى انضمامك الى برنامج حافز؟ التاريخ؟:

الإجابة: 1-1-1433هــــ.

اختار البرنامج المسجل فيه؟

الإجابة: البرنامج حافز البحث عن شغل؟ برنامج صعوبة الحصول على شغل؟ برنامج صعوبة الحصول على شغل.

هل انت مؤهل او غير مؤهل في برنامج حافز؟

الإجابة: غير مؤهل لبرنامج حافز.

ما مجال استفدت بانضمامك الى برنامج حافز؟

الإجابة: الدورات الميدانية والتدريب الالكتروني فحسب تقيم 30%.

مارايك في برنامج حافز تقيمك العام:

ماذا قدمك برنامج حافز؟

الإجابة: لم يوفر شيء جديد فحسب دورتين ميدانية والتدريب الالكتروني.

هل انت راضي عن برنامج حافز؟

الإجابة: غير راضيه عنه.

برنامج حافز البحث عن شغل؟

الإجابة: استثناء بداعي العمر ولم استفيد منه ابدا.

برنامج صعوبة الحصول على شغل؟

الإجابة: غير مؤهله لا تزال انتظر الفرج.

ما رأيك في موقع حافز؟

الإجابة: جدا عادي ما فيه شيء جديد تقيم50%.

ما رأيك في التدريب الالكتروني وماذا استفدت منه؟

الإجابة: غير مجدي لان الارتجالي كلام وصوت فحسب ما فيه تغير ممل مجرد سرد بيانات فحسب غير مفيد مش لو ان مباشر وميداني أجود كان.

هل التدريب الالكتروني مجدي بنسبه لك؟

الإجابة: غير مجدي تقيم 50%.

ما رأيك في الدورات التدريبية الميدانية الي يقدمها حافز؟

الاجابة: جدا رائعة ومجدية.

هل وسبق ان حضرت دورات تدريبية ميدانية؟

الإجابة: نعم حضرت دورتين.

ماذا تعلمت من حافز؟

الإجابة: الصبر مفتاح الفرج.

ماهي تطلعاتك لبرنامج حافز المأمولة؟

الإجابة: ان يكون أزيد ارتقى وتطور وتتواصل مع العاطيين.

ماهي الأفكار التي ممكن تضيفها لبرنامج حافز التي سوف تتعدى من تنميته؟

الإجابة: دورات تكون عن عقب من خلال قاعه صوتية أجود وتقديم برامج منوعه للعاطيين تفيدهم في التحاق بالوظيفة.

هل ترى في وجهك نظرك ان حافز حل مشكلك العاطيين عن العمل؟

الإجابة: لا والجهود المبذولة قليلة جدا بعدد العاطيين تقيم 30%.

وهل ترى الوظائف التي يقدمها حافز لسعوديين والسعوديات مناسبة ومجدية وهل هي تتلاءمه مع طبيعية المراءة؟

الإجابة: لا غير متلائمة مع طبيعة المراءة من ناحية ساعات العمل والاختلاط وبعد موقِع العمل …

هل جرى عرض عليك وظيفة هل قبلتها ام رفضتها؟

الإجابة: نعم عرض على وقبلتها لكن لم يتواصلوا معي.

هل جرى توظيفك برنامج حافز؟

الإجابة: لا جالسه انتظر عامين و6شهور.

ما رأيك في مركز طاقات لتوظيف؟

الإجابة: جدا فاشل ما فيه تدوم مع العاطيين تقيم10%

وهل مركز طاقات يتراسل معك تلفونينا؟

الإجابة: نادراً جداً

ماهي إيجابيات برنامج حافز؟

الإجابة: انه جرى فتح موقع حافز للعاطيين.

وماهي مساوئ برنامج حافز؟

الإجابة: ما فيه تدوم …لا يوجد جدية … ما فيه مصداقية. برنامج جدا عادي الا جالسين يسوونه ممكن أي عاطل يسويه… متى جرى الوصول معي عقب سنين وثلاث شهور بالقبض على …في تقصير كثيرا.

هل خدمك برنامج حافز؟

الإجابة: لا لم يخدمني تقيم 10%

ما الذي تتمنه في حافز؟

الإجابة: ان يتراسل مع العاطيين أزيد وان يكون الجدية أزيد والمصداقية في البرنامج حافز مضاعفة الجهود بحوالي أكبر السرعة في توظيفه العاطيين.

هل لديك اقتراحات لبرنامج حافز؟

الإجابة: ان ينمي من برنامج حافز أزيد ويكون بحوالي مباشر مع العاطيين الحرص والاهتمام والمتابعة ان يكون هناك فريق يدرس كل عاطل وعاطلة عن العمل.

هل ناجحة حافز في تنسيب العاطيين عن العمل؟

الإجابة: لا تقييم 10%

هل تجد في برنامج حافز الحقيقة والشفافية؟

هل انت مفعم بالأمل بكل ما يزوده حافز؟

الإجابة: لا غير راضيه.

هل ترى الشروط التي حملت برنامج حافز تعجيزيه؟

الإجابة: نعم تعجيزية 100%.

هل الوظائف التي تعرض عليك تتماشه مع مؤهلاتك وقدراتك وامكانياتك؟

الإجابة: لا لا تتلائم مع مؤهلاتي فهي بعيده كل البعدواغلبها امتزاج لا تتماشه مع عادتنا ولا تقاليدنا.

هل تستلم مكافئة من حافز؟

ما رأيك المخلفات والإنذار التي تجده في صفحتك؟

الإجابة: انا الحمد الله ما عندي مخلفات ولا إنذارات لكن ارها مجحافها في حق العاطيين.

ماريك بالمكافئة بالجدية بالعمل 24 ألف؟

الإجابة: محفزه للعاطيين لكن انا ما اسعى لها انا اسعى للوظيفة.

هل انجز حافز الغاية المصالحة من برنامج حافز؟

الإجابة: بصراحة مدري يمكن البرنامج حافز والعاملين فيه انجز لهم لكن العاطيين لا ابدا.

ماريك في الجهات الداعمة لبرنامج حافز ووزراه العمل وهدف. طاقات؟

الإجابة: جهودهما المبذولة تقيم 30% فحسب مساعي ضعيفة جدا.

رسالة إتجاهه لبرنامج حافز؟

الإجابة: أرغب ان يضاعف الجهود اكثره في ارتقى في برنامج حافز .