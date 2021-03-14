تغريم راكب 15 ألف دولار لعدم ارتدائه الكمامة

نيويورك ـ وكالات: تم تغريم أحد الركاب على متن طائرة، 15 ألف دولار، بسبب رفضه ارتداء كمامة. وأفاد موقع “سكاي نيوز عربية”، مساء السبت، بأن أحد الركاب على متن طائرة شركة “جيت بلو” الأميركية، رفض ارتداء كمامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. وذكرت الوكالة أن الراكب لم يكتف برفضه ارتداء الكمامة، وإنما مارس “سلوكيات بغيضة”، مما كلفه غرامة قدرها 14500 دولار، فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية ضد الراكب، التي أكدت أنه قام بتصرفات غريبة. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار قام بالدوران بالطائرة في رحلة 23 ديسمبر ، المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان، وعاد إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد تصرفات الراكب.

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