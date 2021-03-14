من غرفة العمليات.. صور "بشعة" لأطباء يلهون بأعضاء المرضى

فتحت السلطات الصحية في ولاية ميشيغان الأميركية تحقيقا عاجلا، وذلك بعد نشر صور على "إنستغرام"، تظهر أطباء وممرضين في غرفة العمليات، وهم يتباهون بأعضاء أزيلت من جسد مريض، عقب عملية جراحية.

وأظهرت الصور مريضا ممددا في غرفة العمليات، بينما وقف أكثر من طبيب وممرضون أمامه وهم يحملون أجزاء بدت وكأنها أعضاء وأنسجة أزيلت من جسمه.

وتم إرفاق إحدى الصور التي تظهر طبيبا يحمل عضوا بشريا غير واضح بسبب الدماء التي غطته بتعليق يقول: "هذه اللعبة الجديدة في غرفة العمليات... هل يمكنك تخمين وزن هذا العضو".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد عرّفت المجموعة التي تقف وراء هذه المنشورات على أنهم عاملون بمجال التوليد وأمراض النساء في مشفى تابع لمؤسسة "سبيكتروم هيلث" في غراند رابيدز بميشيغان.

ومن جانبها قالت "سبيكتروم هيلث" في بيان، إنها فتحت تحقيقا في الحادثة، مشيرة إلى "شعورنا بالصدمة لنشر مثل هذه الصور على إنستغرام. نعمل على حلّ هذه المشكلة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل".

وبدورها علقت المؤسسة الوطنية للدفاع عن المرضى على الحادثة بالقول: "حدف إنستغرام الصور. نؤكد أن قطاع الرعاية الصحية يجب أن يظل بعيدا عن مثل هذه الممارسات، فحياة المرضى وخصوصيتهم أمر لا يجب الاستهتار به على الإطلاق".