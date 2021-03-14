"عقد التمساحين".. ياسمين صبري تتحدث عن أغلى عقد في العالم

كشفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، بعد حصولها عليه من دار Cartier إثر تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت صبري في تصريحات لـ "موقع دوت الخليج"، أن العقد غير مخصص للبيع مطلقًا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.
وقامت دار كارتييه للمجوهرات عام 1975 بتصميم عقد على هيئة التمساحين، واستغرق تصميمه مدة شهرين، ليصبح من أندر المجوهرات على مستوى العالم.
وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان.
ويصل وزن العقد إلى 120 قيراطاً من الألماس، ويتزين بفصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللونين الأخضر والأصفر.
وياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.
وفي سنة 2020، تزوجت ياسين برجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.
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