حمدوك يتسلم أول بطاقة فيزا صادرة فى السودان

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس مجلس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المُتَّحِد، سلمها له اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الرئيس التنفيذى للبنك يوسف أحمد التنى.





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