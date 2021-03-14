الأمن فى ميانمار يقتل 14 محتجا على الأقل فى يانجون

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام فى ميانمار، أن قوات الأمن قتلت 14 محتجا على الأقل فى مدينة يانجون اليوم الأحد، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن عدد القتلى يزيد على ذلك.





وأوضحت خدمة "ميانمار الآن" الإخبارية، أنها حصلت على هذه المعلومات من مسعف ومستشفى قريب من المنطقة الصناعية التى حدثت بها تلك الواقعة فى المدينة.

أما التلفزيون الرسمى "إم.آر.تى.فى" فقد ذكر أن شرطيا توفى متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات اليوم الأحد فى منطقة باجو وسط البلاد.

واتهم التلفزيون الرسمى المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية.

وحتى الآن، قال الجيش إن شرطيا واحدا توفى متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتل حتى الآن أكثر من 80 محتجا فى مواجهات مع قوات الأمن.