وأوضحت خدمة "ميانمار الآن" الإخبارية، أنها حصلت على هذه المعلومات من مسعف ومستشفى قريب من المنطقة الصناعية التى حدثت بها تلك الواقعة فى المدينة.
أما التلفزيون الرسمى "إم.آر.تى.فى" فقد ذكر أن شرطيا توفى متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات اليوم الأحد فى منطقة باجو وسط البلاد.
واتهم التلفزيون الرسمى المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية.
وحتى الآن، قال الجيش إن شرطيا واحدا توفى متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتل حتى الآن أكثر من 80 محتجا فى مواجهات مع قوات الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن فى ميانمار يقتل 14 محتجا على الأقل فى يانجون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.