ليبيا.. بدء وصول النواب إلى طبرق لحضور اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة

جدة - نرمين السيد - بدأ أعضاء فى مجلس النواب الليبى، اليوم الأحد، التوافد إلى مدينة طبرق لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمقررة غدا الاثنين، وذلك وفق ما أعلنت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج.





وقالت صباح الحاج، فى تصريح لـ "بوابة الوسط" الليبية، إن عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا سيحضرون جلسة مجلس النواب غداً، ويضم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 35 وزيراً، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة، وخالد التيجانى مازن حقيبة وزارة الداخلية، فيما حازت النساء خمس حقائب وزارية فى مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولى التى أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية فى تاريخ البلاد. كما شمل التشكيل الوزارى حليمة إبراهيم عبد الرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلانى للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفى عثمان أوكى للثقافة والتنمية المعرفية، وحورية خليفة ميلود وزيرة الدولة لشؤون المرأة. وكان من المقرر عقد جلسة أداء اليمين فى مدينة بنغازى، لكن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن نقل الجلسة لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمنى، مؤكدا أن مدينة بنغازى آمنة.

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