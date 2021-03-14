فرنسا.. إجلاء نحو مئة مصاب بكورونا من باريس 

أعلنت الحكومة الفرنسية عن عزمها على نقل نحو 100 مصاب بكورونا من وحدات العناية المركزة في منطقة باريس هذا الأسبوع، وسط تعامل المستشفيات لمنع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال: "بحلول نهاية هذا الأسبوع من المحتمل أن يكون قد تم إجلاء نحو 100 مريض من منطقة إيل دو فرانس" التي تشمل باريس، فيما كان يتم نقل مريضين أعمارهما 33 و70 عاما إلى مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وأضاف أنه في وقت لاحق من الأسبوع سينقل قطاران تم تجهيزهما بطريقة خاصة "عشرات المرضى إلى مناطق تشهد اليوم ضغطا أقل" جراء الجائحة.

وردا على سؤال عما إذا كانت باريس ستتجنب فرض إغلاق جديد، قال أتال: "نفعل كل ما بوسعنا حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات أصعب وأشد"، لكنه أكد عزم السلطات على اتخاذ "أي قرارات ضرورية".

وقررت الحكومة فرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة باه دو كاليه؛ حيث بدأ نقل مصابين بكورونا إلى مستشفيات أقل ازدحاما في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك في المنطقة المطلة على البحر المتوسط حول مدينة نيس.

ويوم السبت، أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية عن تسجيل 30 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و174 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في فرنسا إلى 90315 شخصا.